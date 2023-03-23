Yeni yapılar sağlam çıktı

Çevre, Şehirçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakanlığa bağlı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, yeni konut çalışmaları hakkında bilgi verdi. 53 bin hektarlık alanda mikrobölgeleme çalışması başlattıklarını açıklayan Kayapınar, “4 bölgede de sondaj çalışmaları tamamlandı, raporlama ve laboratuvar sürecine geçildi. 53 bin hektarlık alanın, sondajlamasının yüzde 51’i bitti” dedi.

16 BİN NATAMAM BİNA İNCELENDİ

Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, tamamlanmayan binalarla ilgili olarak ilk defa “natamam çalışması” başlattıklarını açıkladı. Aslan, “11 ilde 27 bin natamam yapı olduğunu biliyoruz. Bu yapıların 16 bini incelendi. Uzmanlarımız, bunlardan 98’inin hiçbir şekilde inşaatına devam edilemeyeceğine karar verdi. Bu yapılar için yıkım kararı alındı. 1132 yapının da kesinlikle güçlendirilmesi, tekrar gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi. Onlarda yapısal inceleme deneyleri başlatıldı. Yapıların büyük kısmı, özellikle de başlangıç seviyesindeki yapılar hasarsız ya da az hasarlı çıktı” diye konuştu

KOLON KESMEYE, KAÇAK KATA SON

Aslan, 2022’deki yasal düzenleme kapsamında bina kimlik belgesi olan tüm yapılara 5 yılda bir denetim zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Aslan, “Artık ‘kolonu kesti, balkonu salona kattı, bodrumda perdeyi deldi orayı pencere açıp eve çevirdi, üstüne kaçak kat attı’ gibi hiçbir istismar yapılamayacak” dedi. Aslan ayrıca depremin vurduğu 11 ilin yanı sıra 9 ilden de hasar tespitle ilgili talepler alındığını ifade etti: “20 ilde hasar tespit çalışması gerçekleştiriyoruz. 6 ildeki çalışmalar tamamlandı.”

Kentsel için finansman modeli şart

Bakanlık Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Suna Kotan, davalar çok uzun sürdüğü için kentsel dönüşümün sekteye uğradığını ifade etti. “Kentsel dönüşüm konusunda ihtisaslaşmış mahkemelere ihtiyaç var” diyen Kotan, kentsel dönüşümde sabit gelirli ve emeklilere sağlanan yardımların yeterli olmadığına da dikkat çekti: “Kredi çekemiyor. Verdiğimiz kira desteği de yetmeyebiliyor. Dolayısıyla ekonomik bakımdan güçsüz olan kesimin olduğu yerlerde dönüşüm yardımını artıracak finansman modeli oluşturmak lazım.”

Enkazın 2,5 milyon tonu geri dönüşecek

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyüp Karahan, deprem bölgesinde 101 milyon ton enkaz bulunduğu bilgisini verdi: “Hatay’da yaklaşık 16 milyon 562 bin, Kahramanmaraş’ta 6 milyon 883 bin, Gaziantep’te 2 milyon 955 bin, Malatya’da 5 milyon 384 bin, Şanlıurfa’da 903 bin, Kilis’te 250 bin, Adana’da 981 bin, Osmaniye’de 1 milyon 78 bin, Adıyaman’da 4 milyon 202 bin, Diyarbakır’da 1 milyon 356 bin metreküplük enkaz hesaplandı. Enkazlarda 2,5 milyon ton geri dönüştürülebilecek, ekonomiye kazandırılabilecek

malzeme görüyoruz.”



