Yenişehir vefa ihtayaçları karşılıyor

Yenişehir ilcesinde bakacak yakını olmayan, 65 yaş ve üst yaşlıların ev temizliği, kişisel bakım, sağlık,pazar alışverişine kadar tüm ihtiyaçları Vefa Destekler Grubu ekiplerince karşılanıyor

Yenişehir ilçesinde bulunan sabit 120 yaşlı vatandaş ile talepler halinde Vefa Sosyal Destek Grubuna başvuran maddi durumu düşük, bakacak veya ihtiyacını karşılayacak kimsesi bulunmayan tüm vatandaşlara düzneli olarak hizmet verildiğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci hizmetlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyledi.

7/24 HİZMETLERİNDEYİZ

Başkan Beşikci, "65 yaş ve üstü olan büyüklerimizin, kronik rahatsızlığı bulunan ve evlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayan vatandaşlarımızın sokağa çıkmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vefa Sosyal Destek Grupbu ekiplerimiz 7/24 esasına göre hizmet veriyor. Biz Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz."şeklide konuştu.

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TEDBİRLER KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLMELİ

Ayrıca Koronavirüs (Covit-19) salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin ve uygulamaların kararlılıkla sürdürülmesininde büyük önem taşıdığını belirten Beşikci," Virüsün bulaşmasını önlemenin tek yolu, sosyal mesafenin korunmasıdır. Vatandaşlarımızın gönüllü olarak kendilerine karantina uygulamaları, yani mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamalarıdır." dedi.