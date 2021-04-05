Gündem Yenişehir vefa ihtayaçları karşılıyor
YEREL GÜNDEM

Yenişehir vefa ihtayaçları karşılıyor

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin başkanlığında Covid-19 salgın döneminde oluşturulan Yenişehir Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Haber Merkezi Diğer
Yenişehir vefa ihtayaçları karşılıyor
Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi

Yenişehir ilcesinde bakacak yakını olmayan, 65 yaş ve üst yaşlıların ev temizliği, kişisel bakım, sağlık,pazar alışverişine kadar tüm ihtiyaçları Vefa Destekler Grubu ekiplerince karşılanıyor

Yenişehir ilçesinde bulunan sabit 120 yaşlı vatandaş ile talepler halinde Vefa Sosyal Destek Grubuna başvuran maddi durumu düşük, bakacak veya ihtiyacını karşılayacak kimsesi bulunmayan tüm vatandaşlara düzneli olarak hizmet verildiğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci hizmetlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyledi.

7/24 HİZMETLERİNDEYİZ


Başkan Beşikci, "65 yaş ve üstü olan büyüklerimizin, kronik rahatsızlığı bulunan ve evlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayan vatandaşlarımızın sokağa çıkmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vefa Sosyal Destek Grupbu ekiplerimiz 7/24 esasına göre hizmet veriyor. Biz Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz."şeklide konuştu.

TEDBİRLER KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLMELİ

Ayrıca Koronavirüs (Covit-19) salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin ve uygulamaların kararlılıkla sürdürülmesininde büyük önem taşıdığını belirten Beşikci," Virüsün bulaşmasını önlemenin tek yolu, sosyal mesafenin korunmasıdır. Vatandaşlarımızın gönüllü olarak kendilerine karantina uygulamaları, yani mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamalarıdır." dedi.

Abone Ol Google News
58 ile uyarı

58 ile uyarı

Bazı illerde sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.
LG için yolun sonu

LG için yolun sonu

​Akıllı telefon pazarından çekildi.
Ankara’da iki kritik toplantı: Gündem darbe imalı bildiri

​10 emekli amiral gözaltına alındı.

​104 emekli amiral darbe zihniyetini hortlattı.

​İmzacılar arasında tartışmalı isimler var.

​Son 19 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Ürdün’de darbe senaryoları

Ürdün’de darbe senaryoları

​Saray'da iç mücadele ve tasfiye var.
En acil meselemiz 'mültecilik'

En acil meselemiz 'mültecilik'

​Yerlerinden edilen insanların sayısı 80 milyonu aştı.
Teravihi evde kılalım

Teravihi evde kılalım

​İlahiyatçılar ve sağlık uzmanları uyardı.
Beşiktaş büyük <br>fırsat tepti

Beşiktaş büyük
fırsat tepti

G.Saray'ın puan kaybettiği haftada Kasımpaşa'ya yenildi.
Kanal İstanbul'u yapacağız

Kanal İstanbul'u yapacağız

Bakan K​urum, sosyal medya hesabından açıkladı.
Beyhude heveslerin <br>peşine düşmeyin

Beyhude heveslerin
peşine düşmeyin

Altun'dan darbe hevesli zihniyete tepki.
Trafik yüzde 70'i geçti

Trafik yüzde 70'i geçti

​İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.