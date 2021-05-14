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ŞANLIURFA

Yerli iki buğday ile rekolte yüzde 20 artacak

Şanlıurfa’da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tara- fından geliştirilen ve rekolteyi yüzde 20 artırması bekle- nen makarnalık ve ekmeklik iki buğday çeşidi, Bakanlık tarafından tescillendi. Enstitü Müdürü Zeyni Aktaş, “Serince ve Cudi 63 buğday çeşitlerimiz sanayicilerimi- zin ve çiftçilerimizin istediği özelliklere sahip” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yerli iki buğday ile rekolte yüzde 20 artacak
Şanlıurfa’da geliştirilen ekmeklik ve makarnalık iki buğday çeşidinin, verimi yüzde 20 artırması bekleniyor.

Türkiye’de tahıl üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Şanlıurfa’da geliştirilen ekmeklik ve makarnalık iki buğday çeşidinin, verimi yüzde 20 artırması bekleniyor.

  • Bölge ürünlerinin verimliliği ve çeşitliliğine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) mühendisleri, yerli tohumların ıslahı ve geliştirilmesi için faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Ziraat yüksek mühendisi Memduh Serdar Polat, yerli tohumları melezleyerek Güneydoğu’nun tüm zorlu iklim koşullarında en yüksek verimi sağlamak üzere ekmeklik buğday çeşidi “Serince”yi ve makarnalık çeşit “Cudi 63”ü geliştirdi.

Her iki buğday çeşidi de üstün verim özelliği ve kalitesi sayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından tescillendi.

Yeni buğday çeşitlerinin un ve makarna sanayisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Ziraat yüksek mühendisi Memduh Serdar Polat da geliştirdikleri buğday çeşitlerinin 15 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getirdi.
Ziraat yüksek mühendisi Memduh Serdar Polat da geliştirdikleri buğday çeşitlerinin 15 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getirdi.

7 BUĞDAY 1 ARPA ÇEŞİDİ TESCİL EDİLDİ

GAPTAEM Müdürü Zeyni Aktaş, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin buğdayın anavatanı sayıldığını söyledi. Enstitülerinin uzun yıllardan bu yana buğday ıslahı üzerine çalışma yürüttüğünü belirten Aktaş, “Mühendislerimiz buğday çeşitleri üzerine melezleme ve seleksiyon ıslahı yapmaktadırlar. Enstitü olarak ilk buğday çeşidimizin 2000 yılında tescilini yaptık. Bundan sonra da 7 buğday ve 1 arpa çeşidimizi tescil ettirdik” diye konuştu

Islah çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getiren Zeyni Aktaş, bu yıl da ekmeklik ve makarnalık olmak üzere 2 yerli buğday çeşidinin tescilini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zeyni Aktaş
Zeyni Aktaş

AMAÇ YABANCI TOHUMU ÖNLEMEK

Buğday çeşitlerinin ıslahında sanayici ve çiftçilerin isteklerinin göz önünde bulundurulduğunu söyleyen Aktaş, şunları kaydetti:

  • “Serince ve Cudi 63 buğday çeşitlerimiz sanayicilerimizin ve çiftçilerimizin istediği özelliklere sahip çeşitler. Amacımız, ıslahta özellikle yabancı kökenli tohum ithalatını minimize etmek, kendi tohumumuzu kendimiz elde etmeyi sağlamak ve ihraç edilmesine yönelik çalışmalar yapmak. Bu bağlamda yeni geliştirdiğimiz bu iki yeni çeşidimizi inşallah belki komşu ülkelere ihraç etme şansı bulacağız.”

YÜZDE 20 DAHA FAZLA VERİM SAĞLAYACAK

Serince ve Cudi 63’ün emsallerine göre daha verimli çeşitler olduğunu vurgulayan Ziraat yüksek mühendisi Memduh Serdar Polat da, “Bu çeşitlerimiz bölgenin potansiyelini yansıtma açısından yeni, yerli ve milli çok güzel buğday çeşitleridir. Özellikle sulu alanlarda dekar başına 1 tona kadar verim potansiyeli olan çeşitler. Emsallerine göre yüzde 20 daha fazla verim sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çeşitlerimiz inşallah bölgede çiftçimizin üretimine ciddi katkı sağlayacak, sanayicimize de kaliteli, yüksek protein ve glütenli ürün olarak katkı sağlayacak” dedi.

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