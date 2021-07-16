Gündem Yıldırımda ufuk açan eğitimler sürüyor
YEREL GÜNDEM

Yıldırım’da ufuk açan eğitimler sürüyor

Yıldırım Belediyesi, Siyaset ve Medya Akademisi, Düşünce ve Medeniyet Akademisi’nin ardından hayata geçirdiği Strateji Güvenlik Okulu ve Beyt-i Makdis Akademisi ile ilçenin eğitim, kültür ve düşünce hayatına katkı sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldırım’da ufuk açan eğitimler sürüyor
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz

Yıldırım Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçenin sosyal yaşamını hareketlendirmek ve vatandaşların ufkunu açmak için önemli projeleri hayata geçiriyor. Siyaset ve Medya Akademisi, Düşünce ve Medeniyet Akademisi’nin ardından Strateji Güvenlik Okulu devam ederken Beyt-i Makdis Akademisi de start verdi. Beş hafta ve 10 oturum şeklinde sürecek olan Beyt-i Makdis Akademisi’nin ilk haftasında Gazeteci- Yazar Taha Kılınç, “Coğrafya ve Mekânlar” ve “Şehir Olarak Kudüs” konu başlıklarında katılımcıları bilgilendirdi.

FARKINDALIK OLUŞTURULACAK

Kudüs ile ilgili farkındalığın artırılması ve bölgede yaşanan olayların tarihsel, dini, politik ve sosyolojik açıdan değerlendirilmesi amacıyla Beyt-i Makdis Akademisi’ni hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Amacımız ilk kıblemiz ve ortak değerimiz olan Kudüs’ü insanlarımıza anlatmak ve bu eğitimle katılımcılarımıza bölgeyi yakından tanıma imkânı sunmak. Eğitim programının ardında ise gerçekleştireceğimiz sınavda başarı gösteren 3 kardeşimizi Kudüs’e göndereceğiz. Taha Kılınç bu alanda en iyi hocalarımızdan biri. Hemşehrilerimizin hocamızdan en iyi şekilde istifade etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘YOĞUN İLGİ VAR’

Akademi derslerine talebin oldukça yoğun olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Vatandaşlarımız bütün projelerimizde bizi sıkı bir şekilde takip ediyor. Yaptığımız eğitimlerde yalnızca Bursa’dan değil aynı zamanda Türkiye’nin birçok yerinden başvuru alıyoruz. Yıldırım Beyt-i Makdis Akademisi’ne yüzlerce başvuru aldık. Pandemi kuralları kapsamında salonun yüzde 50 kapasitesinde katılımcı kabul ettik. Şehir dışından programımıza iştirak eden öğrencilerimiz var. Sizlerden gelen geri dönüşlerin olumlu olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizler sizden aldığımız motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Abone Ol Google News
İki günde nüfusu 5 katına çıktı

İki günde nüfusu
5 katına çıktı

​Oteller ve sahiller doldu taştı.
Bir rolden çok daha fazlası

Bir rolden çok daha fazlası

​Şafak Vakti'nin başrol oyuncusu Petekkaya, TVNET'e konuştu.
Almanya sular altında

Almanya
sular altında

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.
Bir il daha mavi oldu

Bir il daha mavi oldu

Harita güncellendi. İşte yeni detaylar...
TRT'de dolu dolu dört yıl

TRT'de dolu dolu dört yıl

​İbrahim Eren, birçok yenilik ve başarıya imza attı.
AYM yeniden yapılanmalı

AYM yeniden yapılanmalı

​Bahçeli'den Gergerlioğlu kararına tepki.

Koronavirüs daha bitmedi

Koronavirüs daha bitmedi

​Kurban pazarlarında tokalaşma geleneği devam ediyor.

22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı
Gündem

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Abdulselam ÖZTÜRK’ün talimatlarıyla, Makam Dağını korumak ve geliştirmek adına Ergani Belediyesi tarafından çalışmalar başlatıldı. Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülerek, Makam Dağının yeni hali Ergani halkımının hizmetine sunuldu.
Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.
Gündem

Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimini ve milletin buna karşı elde ettiği zaferi konu alan “Şafak Vakti” filmini sinemada ilçedeki gençlerle beraber izledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen film için bilet giderlerini karşılayarak çeşitli ikramlarda bulunduğu gençlerle sinemada buluşan Başkan Beyoğlu,”O ihanet sarmalını ve buna karşı milletimizin vatan aşkıyla verdiği mücadelenin gençlerimizin hafızalarına kazınmasını sağlamak için böyle bir düşünceyi hayata geçirdik. İlk etapta 100 gencimizle beraber filmi izledik. Sürecin sonuna kadar inşallah 5 bin gencimizi sinema ile buluşturmuş olacağız ” dedi.
“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi
Gündem

“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi “Aileler İçin Online Öğrenme Zamanı” adıyla başlattığı uzaktan eğitimlerin verildiği ‘Aile Okulu’nun ilk mezunları sertifikalarını aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.