Yıldırım'dan kadınlara sağlık taraması

Sağlık taramalarını gerçekleştiren Başhemşire Gülseren Özbek, “Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ın talimatlarıyla kadınlar yönelik önleyici sağlık taramaları gerçekleştiriyoruz. Bugün de, Karapınar Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’ni ziyaret ederek kursiyerlerin şeker ve tansiyon ölçümlerini yaptık. Yine meme kanserinin tanısı, tedavi süreci ve erken tanının faydalarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdik. Kontrollerimiz sırasında şüpheli bir durumla karşılaşırsak, hastalarımızı hemen aile hekimlerine yönlendiriyoruz. Bu çalışmalar sayesinde hastanelerdeki yığılmaların da önüne geçiyoruz” ifadelerini kullandı. Ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim veren Diş Hekimi Mehtap Uzer ise, “Kursiyerlerimize ağız ve diş sağlığının önemini anlatıyoruz. Koruyucu önlemler ve bakım ile hastalıkların önüne geçmenin mümkün olduğu hatırlatıyoruz. Eğitim ve tarama çalışmalarımız sırasında yoğun ilgi ile karşılaşıyoruz. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

‘İNSAN MERKEZLİ BELEDİYECİLİK’

İstihdamdan eğitime, sosyal destekten sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda insana dokunan projeleri hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kentlerin ana unsuru insandır. Bu nedenle hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Yaptığımız her iş, ürettiğimiz her proje ve hizmet ile insanlara dokunmaya, hayatları kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Yıldırım hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her işin başı sağlık… Yıldırım Belediyesi olarak, sağlık alanında yürüttüğümüz çalışmalar ile vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye, hastalıklar ortaya çıkmadan önlemeye gayret ediyoruz. Yıldırım Aile Sağlığı Eğitim Merkezi’nde görevli arkadaşlarımız, YILMEK kurslarında eğitim gören kadın kursiyerlere yönelik önleyici sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. Şeker ve tansiyon ölçümlerini yapıyor, eğitim programları ile farkındalık oluşturuyorlar. Yıldırım Belediyesi olarak, sağlık alanındaki çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.