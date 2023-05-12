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Yıldız Teknik Üniversitesi Kariyer Panayırı gerçekleştirildi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Kulübü’nün kariyer odaklı en büyük etkinliği olan YTÜ Kariyer Panayırı gerçekleşti. Davutpaşa Kampüsü’ndeki yemekhane binası önünde kurulan 800 metrekarelik çadırda düzenlenen ve 3 gün süren kariyer panayırı; öğrenciler ile Türkiye’nin önde gelen şirketlerini bir araya getirdi.

18:57 . 12/05/2023 Cuma
IHA
Yıldız Teknik Üniversitesi Kariyer Panayırı gerçekleştirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kariyer Panayırı gerçekleştirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Kulübü’nün kariyer odaklı en büyük etkinliği olan YTÜ Kariyer Panayırı, üniversitenin Davutpaşa’daki yerleşkesinde gerçekleştirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü’nün düzenlediği YTÜ Kariyer Panayırı, öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre, Davutpaşa Kampüsü’ndeki yemekhane binası önünde kurulan 800 metrekarelik çadırda düzenlenen ve 3 gün süren kariyer panayırı; öğrenciler ile Türkiye’nin önde gelen şirketlerini bir araya getirdi. Etkinlikte kurumsal firmalar ile ürün ve medya sponsorları da yer aldı. Öğrencilerin Türkiye’nin dev şirketlerinin staj ve iş imkanlarını yakaladığı Kariyer Panayırı kapsamında düzenlenen sosyal aktiviteler sayesinde katılımcılar keyifli zaman geçirdi. Farklı üniversitelerden öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, üç gün boyunca birçok katılımcıya ev sahipliği yaptı.


Panayıra Türkiye’nin önemli şirketleri katıldı

YTÜ Kariyer Panayırına ana sponsor Entes olurken, birçok büyük şirket de sponsorlar arasında yer aldı. Öğrenciler, sponsor ve katılımcı firmalardan iş ve staj başvuruları yakalama fırsatı buldu. Kariyer panayırı aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının katılımına da sahne oldu.

#YTÜ Kariyer Panayırı
#Yıldız Teknik Üniversitesi
#Davutpaşa
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