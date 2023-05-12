Yıldız Teknik Üniversitesi Kariyer Panayırı gerçekleştirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Kulübü’nün kariyer odaklı en büyük etkinliği olan YTÜ Kariyer Panayırı, üniversitenin Davutpaşa’daki yerleşkesinde gerçekleştirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü’nün düzenlediği YTÜ Kariyer Panayırı, öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre, Davutpaşa Kampüsü’ndeki yemekhane binası önünde kurulan 800 metrekarelik çadırda düzenlenen ve 3 gün süren kariyer panayırı; öğrenciler ile Türkiye’nin önde gelen şirketlerini bir araya getirdi. Etkinlikte kurumsal firmalar ile ürün ve medya sponsorları da yer aldı. Öğrencilerin Türkiye’nin dev şirketlerinin staj ve iş imkanlarını yakaladığı Kariyer Panayırı kapsamında düzenlenen sosyal aktiviteler sayesinde katılımcılar keyifli zaman geçirdi. Farklı üniversitelerden öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, üç gün boyunca birçok katılımcıya ev sahipliği yaptı.