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İSTANBUL

Yine İETT otobüsü yine kaza: Bu kez kafa kafaya çarpıştı

Sarıyer'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü ile lüks bir otomobil, yağışın etkisiyle kaygan olan yolda kafa kafaya çarpıştı.

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Haber Merkezi Diğer
Yine İETT otobüsü yine kaza: Bu kez kafa kafaya çarpıştı
Sarıyer

İstanbul Sarıyer'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü ile lüks bir otomobil, yağışın etkisiyle kaygan olan yolda kafa kafaya çarpıştı. Faciadan kıl payı dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih T. idaresindeki 34 FT 1837 plakalı lüks araç, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda hızını alamayarak, o esnada karşı şeritte bulunan İbrahim D. idaresindeki 34 BE 6977 plakalı İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da hasar meydana geldi. Kazanın olduğu yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçlarından inen bazı vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.

Hurdaya dönen lüks araçtan yara almadan kurtulan Fatih T., "Yukarıdan aşağıya gelirken virajı alamadım, yol da biraz kaygandı. Otobüsle kafa kafaya çarpışmamak için sağa doğru direksiyonu kırmamla birlikte otobüsle çarpıştık. Aracımız yan döndü. Kaza bu şekilde oldu. Yolcularda, otobüs sürücüsünde ve bende bir sıkıntı yok" dedi.

İETT otobüsü şoförü İbrahim D. ise, "Aşağıdan gelirken araç yukarıdan sert girdi, virajı alamadı. Otobüs ağzına kadar doluydu, Allah'a şükür yolcularımıza bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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