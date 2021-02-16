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KOCAELİ

Yoğun kar yağışı TEM’i kapattı, sürücüler yolda mahsur kaldı

Aniden bastıran kar TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı Kocaeli'nde TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı. Yolun kapanması ile TEM'de kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluşurken 1.5 saatlik çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Merkezi İHA
Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi.
Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi.

Kocaeli’de etkisini arttıran kar yağışı TEM Otoyolu’nda trafiği felç etti. Aniden bastıran kar yağışı sonrasında, TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğünde seyir halinde olan araçlar yolda kaldı.

Yoğun kar yağışı TEM’i kapattı, sürücüler yolda mahsur kaldı.

Yolda kalan araçlar sebebi ile TEM Otoyolu’nun Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda, vatandaşlar mahsur kaldı.

Yoğun kar yağışı TEM’i kapattı, sürücüler yolda mahsur kaldı.

1,5 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI

Yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan yolda araç sürücüleri, araçlarında yolun açılmasını bekledi. Karayolları ekipleri tarafından yapılan tuzlama çalışmaları ve makaslayan tırların vinçler yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Konya'da feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti 38 yaralı var
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​Kaza, saat 03.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Karapınar yakınlarında meydana geldi.
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Ahmet Kurt yönetimindeki 01 KT 067 plakalı TIR, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.
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Durumu fark eden Rahim Ergünay, kullandığı 42 AFN 321 plakalı otomobili yolun sağına park edip, TIR şoförünün yardımına koştu.
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Bu sırada Ümit Özkan yönetimindeki 31 GU 716 plakalı HAS turizme ait otobüs, park halindeki otomobile çarptı.
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Çarpmayla savrulan otomobil ile otobüs şarampole devrildi.
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Kazada 2'si otomobilde, 3'ü otobüste 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı.
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Yaralılar, ambulanslarla Karapınar ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı.
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Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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Konya'da kaza 5 ölü, 38 yaralı
Konya'da feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti 38 yaralı var
Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen TIR'ın şoförüne yardım için duran sürücünün otomobiline, yolcu otobüsü çarptı. Çarpmayla otomobil ve otobüs şarampole devrilirken, kazada beş kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Kırıkkale-Kayseri karayolunda tipi çıktı 15 araç birbirine girdi
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Kırıkkale’de gece saatlerinde kuvvetini arttıran yoğun kar ve tipi kısa sürede etkisini gösterdi.
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Kırıkkale-Kayseri kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında; 3 tır, 1 tanker, 1 yolcu otobüsü, 1 kamyonet, 2 minibüs ve 6 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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Olay yerinde çok sayıda trafik polisi görev yaptı. Kayseri karayolu, 4 saatlik küreme ve tuzlama çalışmaları ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Kırıkkale-Kayseri karayolunda tipi çıktı 15 araç birbirine girdi
Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle 15 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası karayolu ulaşıma kapanırken, 4 saatlik çalışma sonrası yeninden ulaşıma açıldı.

İstanbul’da kar tipiye döndü: Araç sürücüleri zor anlar yaşadı
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İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor.
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Anadolu Yakasında’da yoğun bir şekilde lapa lapa yağan kar Bağdat Caddesini beyaza bürüdü.
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Karın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar bazıları ise köpeğiyle birlikte yürüyüş yaptı. Araçları ile ilerlemek isteyen sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı
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Karın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar bazıları ise köpeğiyle birlikte yürüyüş yaptı. Araçları ile ilerlemek isteyen sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı
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Karın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar bazıları ise köpeğiyle birlikte yürüyüş yaptı. Araçları ile ilerlemek isteyen sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı
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Sultangazi'de karla kaplı bir sokak arasından çıkmak isterken kayan otomobil park halinde duran panelvan minibüse çarparak durdu. Kaza sonrası araçta bulunan sürücü hafif şekilde yaralandı.
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Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi
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İstanbul’da kar tipiye döndü: Araç sürücüleri zor anlar yaşadı
İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı bu gece de etkisini sürdürdü. Anadolu Yakasında'da tipi şeklinde etkili olan kar araçları ile ilerlemek isteyen sürücülere yollarda zor anlar yaşattı.


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