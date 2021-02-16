Aniden bastıran kar TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı

Kocaeli’de etkisini arttıran kar yağışı TEM Otoyolu’nda trafiği felç etti. Aniden bastıran kar yağışı sonrasında, TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğünde seyir halinde olan araçlar yolda kaldı.

Yoğun kar yağışı TEM’i kapattı, sürücüler yolda mahsur kaldı.

Yolda kalan araçlar sebebi ile TEM Otoyolu’nun Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda, vatandaşlar mahsur kaldı.

Yoğun kar yağışı TEM’i kapattı, sürücüler yolda mahsur kaldı.

1,5 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI

Yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan yolda araç sürücüleri, araçlarında yolun açılmasını bekledi. Karayolları ekipleri tarafından yapılan tuzlama çalışmaları ve makaslayan tırların vinçler yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

FOTOĞRAF 9 ​Kaza, saat 03.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Karapınar yakınlarında meydana geldi. Ahmet Kurt yönetimindeki 01 KT 067 plakalı TIR, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Durumu fark eden Rahim Ergünay, kullandığı 42 AFN 321 plakalı otomobili yolun sağına park edip, TIR şoförünün yardımına koştu. Bu sırada Ümit Özkan yönetimindeki 31 GU 716 plakalı HAS turizme ait otobüs, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmayla savrulan otomobil ile otobüs şarampole devrildi. Kazada 2'si otomobilde, 3'ü otobüste 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Konya'da kaza 5 ölü, 38 yaralı Konya'da feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti 38 yaralı var Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen TIR'ın şoförüne yardım için duran sürücünün otomobiline, yolcu otobüsü çarptı. Çarpmayla otomobil ve otobüs şarampole devrilirken, kazada beş kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

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FOTOĞRAF 21 Kırıkkale’de gece saatlerinde kuvvetini arttıran yoğun kar ve tipi kısa sürede etkisini gösterdi. Kırıkkale-Kayseri kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında; 3 tır, 1 tanker, 1 yolcu otobüsü, 1 kamyonet, 2 minibüs ve 6 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde çok sayıda trafik polisi görev yaptı. Kayseri karayolu, 4 saatlik küreme ve tuzlama çalışmaları ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkkale-Kayseri karayolunda tipi çıktı 15 araç birbirine girdi Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle 15 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası karayolu ulaşıma kapanırken, 4 saatlik çalışma sonrası yeninden ulaşıma açıldı. BiP'te paylaş

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