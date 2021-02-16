Yoğun kar yağışı TEM’i kapattı, sürücüler yolda mahsur kaldı
Aniden bastıran kar TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı
Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı Kocaeli'nde TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı. Yolun kapanması ile TEM'de kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluşurken 1.5 saatlik çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kocaeli’de etkisini arttıran kar yağışı TEM Otoyolu’nda trafiği felç etti. Aniden bastıran kar yağışı sonrasında, TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğünde seyir halinde olan araçlar yolda kaldı.
Yolda kalan araçlar sebebi ile TEM Otoyolu’nun Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda, vatandaşlar mahsur kaldı.
1,5 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI
Yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan yolda araç sürücüleri, araçlarında yolun açılmasını bekledi. Karayolları ekipleri tarafından yapılan tuzlama çalışmaları ve makaslayan tırların vinçler yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.