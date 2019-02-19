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İSTANBUL

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı seferleri iptal edildi

Yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında seferler iptal

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle şehir hatları ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Haber Merkezi DHA AA
İstanbul'da sis nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul'da sis nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Haliç üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Öte yandan İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

Bu kapsamda, İstinye-Çubuklu ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor.

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul Boğazı’ndaki köprüler sis nedeniyle adeta kayboldu

İstanbul’da gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kayboldu.

DHA
İstanbul'da yoğun sis

İstanbullular güne sis ile başladı. Gece boyunca etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, İstanbul Boğazı’nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tamamen kayboldu. Görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştüğü gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten adeta kayboldu
FOTOĞRAF 20
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İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oluyor.
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Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Haliç üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.
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Öte yandan İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.
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İstanbul'da gece saatlerinde bastıran ve sabah saatlerinde de etkisini gösteren sis Üsküdar ve çevresinde etkili oldu.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten adeta kayboldu
İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oldu.
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