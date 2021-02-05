Yoğun sis nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.
Yeniden başladı
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, yoğun sis nedeniyle geçici olarak askıya alınan Gelibolu- Lapseki seferlerinin yeniden başladığını duyurdu. GESTAŞ A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “Bugün Gelibolu-Lapseki hattındaki seferlerimiz, saat 14.30 itibariyle başlamıştır” ifadelerine yer verildi.