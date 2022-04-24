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İSTANBUL

Yol çöktü kokudan durulmuyor: Burası İstanbul'un göbeği

Esentepe Mahallesi Kır Gülü Sokak’ta saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten yolda çökme meydana geldi. Yaklaşık 6 metrekarelik alanda 3 metre derinlikte yaşanan çökme sonrası sokak trafiğe kapatılarak, çöken kanalizasyon ve su borularının geçtiği alan belediye ekipleri tarafından kazıldı

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Haber Merkezi İHA
Yol çöktü kokudan durulmuyor: Burası İstanbulun göbeği
Yol çöktü kokudan durulmuyor: Burası İstanbul'un göbeği

Şişli’de yolda çökme meydana geldi. Sokak trafiğe kapatılırken, çevreyi kanalizasyon kokusu sardı.
Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi Kır Gülü Sokak’ta saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten yolda çökme meydana geldi. Yaklaşık 6 metrekarelik alanda 3 metre derinlikte yaşanan çökme sonrası sokak trafiğe kapatılarak, çöken kanalizasyon ve su borularının geçtiği alan belediye ekipleri tarafından kazıldı.

GÖÇÜK OLUŞTU

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, yaptıkları incelemede kanalizasyon hattının su sızdırdığını tespit etti. Çevreyi kanalizasyon kokusu sararken, olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen henüz göçüğün kapatılması için bir çalışmaya başlanmaması dikkat çekti.
Yolun çöktüğü sokakta yaşayan bir vatandaş, "Arabalar geçerken dün çöktü, yolu kapattılar. Bayağı büyük bir göçük var. Bir iki saat sonra çalışmaya geldiler. Altı boş olduğu için çöktü. Alttan kanalizasyon geçiyor. Şu anda hiçbir çalışma yok. Kapatılması için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARABALAR GEÇERKEN ÇÖKTÜ"


Bir başka semt sakini ise, "Toprak kaydı yeraltı suları nedeniyle. Asfalt altında boşluk oluştu. Arabalar geçerken de çöktü. Ben bayağı şaşırdım, bu kadar olacağını düşünmüyordum" şeklinde konuştu.


Motoruyla sokaktan geçmeye çalışan bir genç, "Şaşırdım ben de, bayağı çökmüş yani. Tehlikeli bir olay. Buradan biri geçse o esnada cinayet olurdu yani" dedi.

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