Yoldan geçen araçlara böyle taş attılar: Sürücüler manevra yaparak kurtuldu Yoldan geçen araçlara böyle taş attılar: Sürücüler manevra yaparak kurtuldu Mersin'de bir grup gencin bulundukları tepeden yoldan geçen araçlara taş atması, çevredeki bir kadın tarafından görüntülendi. Sürücüler taşlardan manevra yaparak kurtuldu.

Haber Merkezi 21 Ocak 2020, 11:01 Son Güncelleme: 21 Ocak 2020, 11:18 DHA