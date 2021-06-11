Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıda bulunan zanlı gözaltında

Sabah saatlerinde belediye binası önüne gelen Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a makam aracından indikten sonra şüpheli bir kişi tarafından silahla ateş edildi. Belediye binası yanındaki bankamatiklerin bulunduğu alandan ateş eden şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan 4'ü belediye binasına, biri de bankamatiğe isabet etti.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli olay yerine gelerek Bıyık'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

OYNAT 00:59 Yomra Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mustafa Bıyık silahlı saldırıya uğradı Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, belediye binası önünde aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı.



Başkan Bıyık'a, yaklaşık 7 metre mesafeden bir kişi tabanca ile 5 el ateş edip kaçtı. Saldırıda Bıyık yara almazken, kurşunlar belediye binasının camlarına isabet etti.



Saldırının ardından Başkan Bıyık, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Vali Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı saldırı olayının saat 08.00 civarında, Başkan Bıyık'ın belediye binasına girdiği sırada meydana geldiğini söyledi.

REKLAM

Belediye binasına isabet eden kurşunların, olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendiğini belirten Ustaoğlu, "Çok şükür Belediye Başkanımıza isabet eden herhangi bir mermi yok. Tüm ekiplerimiz şu an detaylı bir şekilde olayı inceliyor. İnşallah en kısa sürede faili bulacağız" dedi.

Ustaoğlu, görgü tanıklarının ifadesine başvurulduğunu, olay yerinin etrafındaki kamera kayıtlarının incelendiğini ifade ederek, "Tüm detaylarıyla arkadaşlarımız incelemeleri yapıyor. İnşallah en kısa sürede faili bulacağız. Kimlikle ilgili net bir bilgi yok şu anda. Tekrar başkanımıza geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.

Yomra Belediye Başkanı Bıyık da yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Belediye önünde aracından inerken telefonla görüşme yaptığını dile getiren Bıyık, "Çok da konunun farkına varmadım. Sadece silah sesi ile karşımdaki camın patladığına şahit oldum. Geriye döndüğüm sırada fail kaçıyordu. Konuyla ilgili çok farklı bir bilgi sahibi değilim. Biz de bekliyoruz." ifadesini kullandı.

REKLAM

Bıyık, bir gazetecinin herhangi bir tehdit alıp almadığına ilişkin sorusu üzerine, "Bariz bir durum var ama kendimize göre şüphelerimiz var. Şu anda emniyetle paylaşacağız inşallah." dedi.

Şüphelinin eşkali belirlendi

Trabzon Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, saat 08.40 sıralarında Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a Belediye Binası önünde aracından indiği sırada silahlı bir saldırı meydana geldiği belirtildi.

Ölen ya da yaralanan olmayan saldırı ile ilgili çok yönlü araştırma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerindeki kamera kayıtları ışığında eşkali belirlenen faili arama çalışmaları hemen başlatılmıştır. Belediye Başkanımız Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

REKLAM

Öte yandan, olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, Bıyık'ın bankamatiklerin bulunduğu alanda duran aracından cep telefonu ile konuşarak indiği, aracın biraz gerisinde bekleyen kişinin ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor.

Saldırıyı azmettiren kişi gözaltına alındı

Trabzon Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a bu sabah gerçekleştirilen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma sonucunda saldırıyı azmettiren şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen failin kimlik bilgilerinin de tespit edildiği ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Saldırı olayının bir süre önce Yomra Belediyesi tarafından ihalesi iptal edilen Yomra Belediyesi Kültür Merkezi inşaatı ile ilgili olduğu değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

REKLAM

Bıyık: "Bugün kalleşçe bir suikast girişimi ile karşı karşıya kaldım"

Belediye Başkanı Mustafa Bıyık da saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Bugün kalleşçe bir suikast girişimi ile karşı karşıya kaldım. Allah'ın izni ile yara dahi almadım." ifadesini kullanan Bıyık, şunları kaydetti:

"Saldırının direkt öldürmek amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Ben devletimizin azametine ve hukukun üstünlüğüne her zaman inanmış bir Türk evladıyım. Güvenlik güçlerimiz ve adli makamlarımız konuyla ilgili tahkikatı derinlemesine sürdürüyor. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkacağına ve suçluların adalet önünde hesap vereceğine yürekten inanıyorum."

Bıyık, soruşturma devam ettiği için konuyla ilgili şimdilik başka bir açıklama yapmayacağına dikkati çekerek, "Arayan soran, destek ve dualarını esirgemeyen herkese şükranlarımı sunarım. Yoğunluktan ötürü telefonlarınıza ve mesajlarınıza dönüş yapamıyorum. Olayın siyasi bir malzeme yapılarak ilçemizin gündemine taşınmasını asla istemiyorum. Devletimizin ilgili kurumları, zamanı geldiğinde gerekli açıklamaları yapacak, ayrıntılar mutlaka kamuoyu ile paylaşılacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

FOTOĞRAF 12 Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, sabah saatlerinde makam aracıyla belediye binasına geldi. Başkan Bıyık, araçtan indiği sırada yaklaşık 7 metre mesafeden bir kişi tabanca ile 5 el ateş edip kaçtı. Saldırıda Başkan Bıyık yara almazken, kurşunlar belediye binasının camlarına isabet etti. Saldırının ardından Başkan Bıyık, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada saldırı anı belediyenin güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganın bir süre gözetleme yaptığı, gelen belediye başkanı aracından inerken de tabanca ile ateş ettiği görüldü. Görüntülerde, Başkan Bıyık'ın makam aracının önüne eğilerek kurşunlardan kurtulduğu yer aldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yomra Belediyesi’ne gelerek Başkan Bıyık'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. İYİ Partili Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, belediye binası önünde aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Başkan Bıyık yara almazken, kurşunlar belediye binasının camlarına isabet etti. Polis ekipleri kaçan saldırganı arıyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



