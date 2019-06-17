Yozgat'ta otobüs devrildi: 13 yaralı

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Bölgesel değil küresel aktör

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya’da çok önemli bir güç dengesi oluştuğunu belirterek, “Eğer oyun kurucular arasında yer alacaksanız, bölgenin değil tüm dünyanın oyun kurucusu konumunda olmanız gerek. Türkiye de bölgesinde ve dünyada güçlü, etkin bir aktör haline gelmiştir. Buradan geri adım atmak söz konusu değildir” dedi.