Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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POLİTİKA

YSK: Sonuçları en kısa sürede açıklayacağız

YSK: Sonuçları en kısa sürede açıklayacağız

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sükunet içinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Bir itiraz süreci var, ilçe seçim, il seçim kurullarına, YSK'ye. İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YSK Başkanı Sadi Güven
YSK Başkanı Sadi Güven

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, YSK binası önünde seçime ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin tamamlandığını ifade eden Güven, cezaevleri ve seyyar sandıklar dahil olmak üzere 31 bin 342 sandıkta oy kullanma hakkına sahip 10 milyon 560 bin 963 seçmenin oy kullandığını bildirdi.

Bugün yapılan seçimin sükunet içinde gerçekleştirildiğine işaret eden Güven, çoğunluğu siyasi parti temsilcilerinden oluşan sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemleri sonucu tutulan sayım döküm cetveli ile sandık sonuç tutanaklarının ilçe seçim kurullarına teslim edilerek ilçe birleştirme tutanaklarının tanzim edildiğini aktardı.

Güven, ilçe seçim kurullarının tutanakları tarayarak sisteme eklediğini, sisteme girilen sonuçlarla sayım döküm cetvellerinin, sandık sonuç tutanaklarının YSK'ye geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşıldığını hatırlattı.

Seçim sonuçlarının ilanıyla 2014'ten bugüne kadar internet üzerinden ıslak imzalı tutanakların tüm vatandaşların erişimine sunulduğunu belirten Güven, bu uygulamanın da dünyada ilk yapılan işlem olduğunu dile getirdi.

"Seçim sonuçlarını en kısa zamanda açıklayacağız"

YSK Başkanı Güven, şöyle devam etti:

  • "Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır. YSK, ekseriyeti siyasi partili üyelerden oluşan sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları alt alta koyup toplamak suretiyle seçim sonuçlarını ilan etmektedir. Bu seçim sonuçlarını da en kısa zamanda açıklayacağız. Yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan televizyon kanallarının sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca gereğince işlem ifası hususunda ihbarda bulunulmasına karar verilmiştir."

Güven, seçimde emeği geçenlere teşekkür etti ve seçimlerin Türkiye ve Türk milleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65"

Katılım oranının sorulması üzerine Sadi Güven, şunları kaydetti:

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"Biraz önce, sisteme baktım. Resmi olarak sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında. 19 bin 910 sandık taranmış vaziyette. Tahminen yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak suretiyle sisteme işlenmiş olacak. Taranan sandık sonuçları bizim sisteme düştüğü andan itibaren aynı saniyede seçime katılma hakkına sahip, veri alma imkanı bulunan siyasi partilerimizle eş zamanlı olarak da paylaşılmaktadır. Biz hangi anda hangi veriye sahipsek seçime katılan partiler aynı anda aynı veriye sahiptiler, onlar oradan takip edebilirler. Şu an itibarıyla henüz rakamlar netleşmediği için resmi rakamları paylaşamıyorum. Yarım saat, bir saat içerisinde gelir. İleri saatlerde veya yarın rakamları sizlerle paylaşırız."

İtiraz ve mazbata süreçlerine yönelik soruya ise Güven, "Bir itiraz süreci var, ilçe seçim, il seçim kurullarına, YSK'ye. İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir." karşılığını verdi.

İtiraz süreçleri

Bu arada, yenileme seçiminin ardından olağan itiraz süreçleri şöyle işleyecek:

Seçime ilişkin ilk itirazlar sandık kurullarına yapıldı. Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı ilçe seçim kurullarına 25 Haziran Salı günü saat 15.00'e kadar itiraz hakkı bulunuyor. İlçe seçim kurulları, bu itirazları 27 Haziran Perşembe saat 17.00'ye kadar karara bağlayacak.

  • İlçe seçim kurulları kararlarına karşı 28 Haziran Cuma günü saat 17.00'ye kadar il seçim kuruluna itirazda bulunulabilecek. İl seçim kurulu, bu itirazları 30 Haziran Pazar günü saat 17.00'ye kadar sonuçlandıracak. Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından, il seçim kurulu ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye itiraz edilebilecek. YSK'ye itirazlar, 3 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
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