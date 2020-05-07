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Gündem Yüksekova-Van karayolu kontrollü bir şekilde açıldı
VAN

Yüksekova-Van karayolu kontrollü bir şekilde açıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 6 gün önce meydana gelen heyelan nedeniyle kapalı olan karayolu tek şeritten kontrollü bir şekilde açıldı.

Haber Merkezi İHA
Yol açılıyor.
Yol açılıyor.


Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle geçtiğimiz günlerde Yüksekova-Van karayolunun yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

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GÜNDEM
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Geçici yol çalışmaları da devam ediyor

Bölgede ekipler yolu açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, geçişlerin sağlanması için yolun kenarından Zap Suyu’na akan dere üzerinden geçici yol yapımı çalışmaları da sürerken, karayolu tek şerit ve kontrollü bir şekilde açıldı.

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