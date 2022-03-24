Yunanistan’a kaçarken yakalandı: FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı

Spor

Katar yolunda zorlu sınav

A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2022 Dünya Kupası için en kritik maçlarından birine bugün çıkıyor. Ay-yıldızlılarımız, play-off yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak. Millilerimiz, galip gelmesi durumunda 29 Mart’ta ise İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle Konya’da Katar bileti için mücadele edecek.