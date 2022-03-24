Gündem Yunanistana kaçarken yakalandı FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı
EDİRNE

Yunanistan’a kaçarken yakalandı: FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı

Edirne Uzunköprü’de yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski komiser Y.A. tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı
Foto/arşiv

Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede görev yapan Hudut Kartalları, devriye esnasında durumundan şüphelenerek göz altına alınan Y.A. jandarma karakoluna getirildi.

Yapılan sorgusunda Y.A’nın FETÖ ile bağlantısının olduğu, meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edilen Y.A. nöbetçi savcıdaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

FETÖ Şüphelisi eski komiser Y.A. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de DEAŞ operasyonu: Polis uzun namlulu silahlarla sokak başlarını tuttu
FOTOĞRAF 18
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.
Title
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Title
Düzenlenen şafak operasyonunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
Title
Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Title
Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Title
Adresteki aramalarda bulunan bazı dijital malzemelere el konuldu.
Title
Ekiplerin, çeşitli adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Mersin'de DEAŞ operasyonu: Polis uzun namlulu silahlarla sokak başlarını tuttu
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldığı operasyon kapsamında 14 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Lüks aracının yandığını görünce önce ağladı sonra kavga etti
FOTOĞRAF 15
Title
Kaza, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde meydana geldi.
Title
İddiaya göre, Cihan Gül’ün kontrolündeki 34 DHL 455 plakalı lüks otomobil Ortaköy’den Beşiktaş istikametinde seyir halindeyken ters istikamette seyir halinde olan Berk Menteş’in kulandığı 34 EZR 566 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Title
Çarpmanın etkisiyle kaldırıma da çıkan lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.
Title
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Title
Polis ekipleri, Çırağan Caddesini tedbir amaçlı trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti.
Title
Kaza sonrası otomobilden yara almadan inen sürücü, lüks otomobilinin yandığını görünce göz yaşlarına hakim olamadı.
Title
Polis ekipleri ve olay yerine gelen kız arkadaşı sürücüyü uzun süre sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.<br>Önce ağladı sonra kavga etti
Title
Otomobili yanan Cihan Gül, \"Arabam\" diye ağladı. Gül’ü polis ekipleri ve arkadaşları sakinleştirdi. Öte yandan olay yerinde kazaya karışan taraflar birbirine saldırdı. İki tarafı polis ekipleri ayırdı.
Title
aza sonrası yanan otomobil küle dönerken hafif ticari araçta ise hasar oluştu.
Title
Araçların çekici tarafından kaldırılmasının ardından Çırağan Caddesi tekrar trafiğe açıldı.<br>Polis ekiplerinin kazaya ilişkin çalışmaları sürüyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Lüks aracının yandığını görünce önce ağladı sonra kavga etti
İstanbul Beşiktaş'ta gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Hafif ticari araca çarpan lüks otomobil savrularak kaldırıma vurduktan sonra alev alev yandı. Otomobilin sürücüsü aracın yandığın görünce önce ağladı, ardından kazaya karıştığı tarafla kavga etti.


Sanayi sitesinde patlama

Sanayi sitesinde patlama

​UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi: Yaralılar var.
Görenler şaştı kaldı

Görenler şaştı kaldı

Mersin'de sahil portakal doldu.
Van Valiliğinden HDPli Gergerlioğlunun iddialarına yalanlama

​'Market kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı.

​Seçim Kanunu Teklifi kabul edildi.

​YÖK'ten Ukraynalı akademisyenlere çağrı: Çalışmalarınızı üniversitelerimizde yapın.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya vatandaşlarına seslendi.
Tepkiler sonrası<br>Rusya'dan çekiliyor

Tepkiler sonrası
Rusya'dan çekiliyor

Bugün itibariyle faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.
Şafak vakti<br>DEAŞ operasyonu

Şafak vakti
DEAŞ operasyonu

​Polis uzun namlulu silahlarla sokak başlarını tuttu.

ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti.

ABD'nin hamlesine karşılık Rusya'dan misilleme.

İlber Ortaylı'dan Avusturya'daki Türk gençlerine tavsiye.

​Rus ordusu Ukrayna'da umduğunu bulamadı.

​ABD'de önemli araştırma: Genetik olarak Omicron'dan farklı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.