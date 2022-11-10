Yunanistan’a kaçmak isteyen üç terör şüphelisi yakalandı

Jandarma ekipleri, Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen G.K. ve N.K.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, ‘FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan dosyalarının bulunduğu belirlendi.
Öte yandan jandarma ekipleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi C.T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan C.T.’nin, ‘PKK terör örgütü üyesi olma’ suçundan arandığı belirtildi.
GÜNDEM
Fincancı'nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
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Edinilen bilgilere göre olay Mevlana Mahallesi’nde 1. Sokak’ta meydana geldi.
Caner Gülhan (24) bilinmeyen bir nedenle 38 ABN 287 plakalı Fiat marka otomobil ile park halindeki 38 AET 119 plakalı Fiat marka otomobilin arasında sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri araçların arasında sıkışan Gülhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Sıkışan şahıs Sivas Belediyesi itfaiyesi tarafından kurtarılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Sivas’ta feci olay: İki otomobilin arasında sıkışarak can verdi
Sivas'ta bir kişi iki aracın arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Şahsın olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Sıkışan şahıs Sivas Belediyesi itfaiyesi tarafından kurtarılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Kaza, saat 01.00 sıralarında Zeytinburnu Sahil Yolu, Kennedy Caddesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, aşırı hızla Edirne istikametinde ilerleyen ve plakası alınamayan bir otomobil, Veliefendi-Güngören sapağında aynı istikamette seyir halindeki başka otomobili sıkıştırdı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 34 FCZ 358 plakalı otomobile çarptı.
Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, iki otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından köprü üzerinde bulunan korkulukları devirerek dereye uçtu.
Dereye uçan otomobillerde bulunan 2si kadın 4 kişi, otomobillerin üzerine çıkarak yardım bekledi.
Otomobillerin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen 4 kişinin o anları, bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerin üzerine çıkan 4 kişiyi merdivenle dereden çıkardı.
Kontrolleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazazedeler, sağlık kontrolünün ardından otomobillerinin çıkarılması için yapılan çalışmaları yakından takip eti.
Otomobillerin dereden çıkarılmasını cep telefonlarıyla görüntüleyen kazazedeler, otomobillerde bulunan özel eşyalarını aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kazaya neden olan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.
Zeytinburnu’nda trafik terörü: İki otomobil dereye uçtu dört kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
İstanbul Zeytinburnu'nda süratle ilerleyen bir otomobilin sıkıştırması sonrası meydana gelen kazada iki otomobil savrularak dereye uçtu. Otomobillerde bulunan 4 kişi dereden itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü ise aracıyla kayıplara karıştı.