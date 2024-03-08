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Yurdun bazı kesimleri için zirai don uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerinde, yurdun bazı bölgelerine yönelik zirai don uyarısı yapıldı. Cumartesiyi pazara bağlayan gece Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'ta hafif şiddette don bekleniyor.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
16:28 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 16:39 - 8/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Meteorolojiden zirai don uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iç ve batı bölgelerinde hafta sonunda sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak, cumartesiyi pazara bağlayan gece Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'ta hafif şiddette don bekleniyor.

Pazar ve pazartesi günleri ise İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde orta şiddette yer yer kuvvetli don olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşanlar olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Balıkesir
#Kütahya
#Afyonkarahisar
#Uşak
22 dakika önce
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