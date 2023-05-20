Yurt dışı seçmene çağrı: İradenize sahip çıkın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Hedeflediğimiz büyük şahlanışı gerçekleştirebilmemiz için ihtiyacımız olan ne varsa hepsini tek tek tamamlayarak ülkemizi bugünlere hazırladık” dedi.

4 Mayıs’tan itibaren yeni binasında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan İstanbul Modern Sanat Müzesi’ni ziyaret eden Erdoğan, “Tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen vatanımızı işgalden kurtaran 19 Mayıs ruhunu yaşatmaya gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs’ta yaktığı istiklal meşalesini 4 yılı aşkın çetin bir mücadelenin ardından 29 Ekim 1923’te son devletimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilanıyla zirveye taşımıştı. İnşallah biz de Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı’nın inşasını başlatıyoruz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz evlatlarımıza üzerinde gururla yaşayabilecekleri büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz” dedi.

ÖZ GÜVENLE KUTLAYACAĞIZ

Bununla ilgili çalışmalarını uzun süredir yürüttüklerini vurgulayan Erdoğan, her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyüyerek milli geliri 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirmenin bunun hazırlığı olduğunu söyledi. Erdoğan, istihdamı, ihracatı, turizmi, 3, 5, 10 kat artırmanın da bunun bir hazırlığı olduğunu dile getirerek, “Hedeflediğimiz büyük şahlanışı gerçekleştirebilmemiz için ihtiyacımız olan ne varsa hepsini tek tek tamamlayarak ülkemizi bugünlere hazırladık. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde kalkınma hamlelerimizi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü 85 milyon olarak hep birlikte ülkemize ve milletimize yakışır bir öz güvenle kutlayacağız” diye konuştu.

HER TUZAĞI BOZDUK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde şehirde yapılan kültür sanat merkezlerini anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tarihi yarımadayı geliştirmek için attığımız her adımda bize neler yaptılar, neler ama biz aldırış etmedik, işimize baktık. Sokaklarımızın ateşe verilmesinden, edep ve insanlık sınırını aşan hakaretlere varıncaya kadar her yola başvurdular. Farklı düşünen sanatçılarımızı tehdit ettiler. Üzerlerine mahalle baskısı kurarak, bir korku iklimi oluşturarak bu insanları sindirmeye çalıştılar. Ülkenin, milletin hatta doğrudan sanatçılarımızın hayrına olan işlerde bile maalesef bu hoyrat tavırlarından vazgeçmediler. Sıkıntıların hepsini de göğüsledik. Her tuzağı bozduk, her engeli aştık ve bugünlere geldik.”

Milletim bizi yanıltmayacak

qCumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International’da Becky Anderson’ın sorularını yanıtlayarak seçim sürecinden dış politikaya birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin ikinci turu için Erdoğan, “Önümüzdeki pazar yapılacak seçimlerde de ben inanıyorum ki halkım güçlü Türk demokrasisini gösterecek ki yüzde 90’a varan güçlü seçmen katılımı oldu. Bu çok önemli bir katılım. Dünyada pek benzeri yok. Bu seçimlerden de temennim odur ki inşallah milletim bizi yanıltmayacak” ifadelerini kullandı.

BU NASIL DİKTATÖRLÜK?

“ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim kampanyasında kendisine otokrat dediği için onu kınadığının” hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Birinci tur değil, ikinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu? Şimdi gerçek de bu. Cumhur İttifakı 322 milletvekiliyle parlamentoya girecek ve bunun başındaki insan da ikinci tura birinci olarak çıkacak. Bu nasıl bir diktatörlük?” dedi. Batı’nın Ukrayna konusundaki tavrı ile ilgili bir soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi: “Şu anda Batı bu noktada dengeli bir yaklaşım sergilememiştir. Yani Rusya gibi bir ülkeye dengeli bir yaklaşım çok daha isabetli olabilirdi. Yani ben Sayın Putin’le bu münasebetlerimi nasıl geliştiriyorsam veya yapıyorsam aynı durumu Batı da yapmalıydı.”

1 MİLYON MÜLTECİ DÖNÜYOR

Erdoğan, muhalefetin mültecilerin kapsamlı bir şekilde sınır dışı edilmesi çağrılarının hatırlatılması üzerine yaklaşık bir milyon mülteciyi Suriye’ye dönmeye teşvik edeceğini söyledi. Erdoğan, “Türk STK’ları, Suriye’nin kuzeyindeki mültecilerin anavatanlarına dönebilmeleri için konutlar inşa ediyor. Bu süreç çoktan başladı” dedi. Sinan Oğan’ın ikinci turda belirleyici olacağı yönündeki tezlerin sorulması üzerine Erdoğan “Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim” diye konuştu.

Demokratik hakkınızı kullanın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs’ta sandığa giden yurt dışındaki seçmene teşekkür ederek, 28 Mayıs’taki ikinci tur için de sandığa gitmeleri çağrısı yaptı. Yurt dışındaki seçmenin, tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevlerini en güzel şekilde yerine getirdiğini, şahsına ve Cumhur İttifakı’na büyük bir teveccüh gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz. Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız. Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız.”

Bugün ikinci tur için oy verme işleminin başlayacağını ifade eden Erdoğan “Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Gençlerimize daha fazla destek vereceğiz

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Erdoğan, “19 Mayıs, Türk milletinin emperyalist güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde, zulme boyun eğmeyeceğini haykırarak, tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gündür” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Bir asır önceki ruhla ecdadımızdan teslim aldığımız kutlu emanetlere sahip çıkıyor, ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz. Mücadele azmimizi, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutmak için gençlerimizi tüm alanlarda destekliyor, onlara her türlü imkanı ve fırsatı veriyoruz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını tasarlar ve uygularken en çok gençlerimize güveniyoruz. Kendilerine sunduğumuz imkanları en iyi şekilde kullanarak bizlere büyük gururlar yaşatan gençlerimizle iftihar ediyoruz. Ülkemiz kalkındıkça, geliştikçe, büyüdükçe, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için gençlerimize daha fazla destek vereceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu emanet ettiğimiz gençlerimizin, son devletimiz Cumhuriyetimize güçlü bir şekilde sahip çıkmaları, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlamaktadır.”

Sinan Oğan’la 1 saatlik görüşme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe’den ayrıldı.



