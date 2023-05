Yurt dışı seçmene çağrı: İradenize sahip çıkın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde şehirde yapılan kültür sanat merkezlerini anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tarihi yarımadayı geliştirmek için attığımız her adımda bize neler yaptılar, neler ama biz aldırış etmedik, işimize baktık. Sokaklarımızın ateşe verilmesinden, edep ve insanlık sınırını aşan hakaretlere varıncaya kadar her yola başvurdular. Farklı düşünen sanatçılarımızı tehdit ettiler. Üzerlerine mahalle baskısı kurarak, bir korku iklimi oluşturarak bu insanları sindirmeye çalıştılar. Ülkenin, milletin hatta doğrudan sanatçılarımızın hayrına olan işlerde bile maalesef bu hoyrat tavırlarından vazgeçmediler. Sıkıntıların hepsini de göğüsledik. Her tuzağı bozduk, her engeli aştık ve bugünlere geldik.”