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Gündem Yurt dışından sim kartlı cihaz getirenlere 30 günlük ek süre müjdesi
ANKARA

Yurt dışından sim kartlı cihaz getirenlere 30 günlük ek süre müjdesi

Yurt dışından getirilen sim kartlı cihazlar için 120 güne çıkartılan kullanım süresi mayıs ayı itibariyle 30 gün daha eklendi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya
AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, “yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sevdikleriyle irtibatlarının kesilmemesini sağlıyoruz” dedi. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Kovit-19 mücadele kapsamında gereken tedbirleri almaya devam ettiğini anlatan Sırakaya şunları söyledi:

GEREKEN PLANLAMALARI YAPMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türkiye olarak aldığımız tedbirlerle tüm dünyaya örnek oluyor, millet-devlet dayanışması ve seferberlik anlayışıyla milletimizin sağlığını önceleyen adımları atarken vatandaşlarımızın mağdur olmaması için de gereken planlamaları yapmaya özen gösteriyoruz.

ATILAN ADIMLAR

Bu zorlu süreçte sadece sınırlarımızda değil yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sağlıkları ve haklarıyla da yakından ilgileniyoruz.

Bu çerçevede, Yurtdışı Borçlanma talebiyle emekli olmak isteyen vatandaşlarımızın eksik belge tamamlama sürelerini uzattık.

Yine aynı şekilde, yurt dışından Türkiye’ye araçlarıyla gelen ve koronavirüsüne karşı alınan tedbirlerden dolayı yaşadıkları ülkelere dönemeyen vatandaşlarımızın araçlarıyla Türkiye`de kalma izin sürelerini Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı genelgeyle uzattık.

Ayrıca bu süreçte yurt dışında koronavirüs ya da başka sebeplere hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın cenazelerini Bilim Kurulumuzun belirlediği şartlarla THY tarafından Türkiye’ye getirilmesinin önünü açtık.

BİR AY UZATILDI

Şimdi attığımız bu adımlara bir yenisini daha ekliyor ‘Yurt dışından Getirilen Sim Kartlı’ cihazlar için 120 güne çıkarttığımız kullanım süresine Mayıs ayı itibariyle 30 gün daha ekleyerek, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sevdikleriyle irtibatlarının kesilmemesini sağlıyoruz. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız yanlarından getirdikleri sim kartlı cihazlarının Türkiye`de kullanım sürelerini uzatmaları için e devlet üzerinde yapım aşaması devam eden uygulamadan telefonlarını kayıt ettirerek kendilerine tanınan ilave 30 günden faydalanabileceklerdir. Karantina düzenlemelerinin ve seyahat kısıtlamalarının devam etmesi halinde ilave edilen 30 günlük sürenin genişletilmesine imkân sağlayan düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir. Bizler tüm vatandaşlarımızın hem sağlıkları hem de tüm ihtiyaçlarıyla ilgili tedbirleri onları mağdur etmeyecek şekilde almaya özen gösterirken onlardan tek isteğimiz bu zorlu süreçte evlerinde kalarak koronavirüse karşı mücadelemize destek vermeleri.

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