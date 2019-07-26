Yüzde 91 hayaline kavuştu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 99,6 OLDU

Özer, “Bu sene kayıt bölgeleri üzerinde çok çalışıldı. Öğrenciler de sınavda bir sürprizle karşılaşmadılar. Tercih aşamasında rehberliğe ağırlık verdik. Hazırladığımız tercih robotu bu aşamada 3 milyon 91 bin 875 kez kullanıldı.

Yerel yerleştirme için hazırladığımız tercih rehberi ise 12 milyon 688 bin 103 kez kullanıldı. Mesleki ve teknik eğitimle ilgili ilave bir tercih rehberi hazırladık. ‘Mesleğim Hayatım’ portalı bu süreçte 1 milyon 679 bin 250 kez kullanıldı” dedi. Özer “Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda doluluk oranı yüzde 99,6’ya ulaştı. Sınavsız yerel yerleştirmede ise öğrencilerin %91’i ilk üç tercihinden birine yerleşti. %52’si de ilk tercih ettikleri okula yerleştiler. Yani, sınav puanı olmadan yerel yerleşen öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercih ettikleri okullara yerleşebildiler” bilgisini verdi.

YÜZDE 52’NİN İLK TERCİHİ İHL

İmam hatip ve meslek liselerine yerleştirme oranlarına da değinen Özer, “Yerleşen öğrencilerin yüzde 52’si birinci tercihlerinde yer alan; yüzde 87’si ise ilk üç tercihlerinde yer alan bir anadolu imam hatip lisesine yerleştiler. Diğer taraftan mesleki ve teknik anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 41’i birinci tercihlerine; yüzde 79’u ilk üç tercihine yerleşti” şeklinde konuştu. Meslek liselerinin tercih edilme oranlarının artığını söyleyen Özer, şunları aktardi:

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MESLEK LİSELERİNDE DOLULUK YÜZDE 98

“2018’de sınavla öğrenci alan meslek okullarımızda doluluk oranı yüzde 74 seviyesindeyken; 2019’da -kontenjanda da önemli bir artış yapmamıza rağmen- doluluk oranı yüzde 98’e yükseldi” Özer, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İSO, İTO ve İTÜ ile yapmış olduğumuz işbirliği ile İstanbul’da bulunan okullarımız neredeyse tamamına yakını doldu. Ayrıca, TOBB ile 281 ilde 81 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ işbirliği kapsamındaki okullarımızda da doluluk yüzde 99’a ulaştı” dedi.

Model okullara ‘yüzde 1’ ilgisi

Mesleki ve teknik eğitimde model okullar açarak çeşitliliği artırdıklarını aktaran Bakan Özer şu bilgileri verdi: “Ankara’da ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini kurduk. Buradaki ‘Elektrik-Elektronik Teknolojisi’ bölümüne yüzde 0,46’lık dilimden öğrenci yerleşti. Bu da demek oluyor ki, ilk kez bir meslek lisesine yüzde 1’lik dilimden öğrenci kabul edildi. Ayrıca, İTÜ’nün deneyimlerinden de yararlanıyoruz. İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sadece üç alanda eğitim verecek. Buraya kontenjanı aşan bir başvuru oldu. Bilişim Teknolojisi alanına yüzde 1,26’lık dilimden öğrenci yerleşti”

Nakil süreci devam ediyor

Yerleşme sürecinin henüz bitmediğini aktaran Özer, 2 Ağustos’a kadar 1. nakil döneminin olacağını söyledi. 2. nakil tercih başvurularının ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceğini söyleyen Özer, ana yerleştirme sürecinin 10 Ağustos’ta tamamlanacağını bildirdi. Özer, “Tüm süreçte hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler, komisyonlara başvuracak ve 6 Eylül’de son süreç de tamamlanacak” dedi.