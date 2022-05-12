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ANKARA

Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz
MSB

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.


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