Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/YJ5MeBRqRm REKLAM May 12, 2022



