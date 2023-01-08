Gündem Zeytinburnu, yüzlerce esere imza atmış Prof Dr M Zahit Büyükişliyenin Yeldeğirmenlerine Karşı retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor
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Zeytinburnu, yüzlerce esere imza atmış Prof. Dr. M. Zahit Büyükişliyen'in “Yeldeğirmenlerine Karşı” retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor.

Kazlıçeşme Sanat’ta ziyaretçilerini bekleyen serginin açılışı, 6 Ocak akşamı saat 19.00’da yapıldı. Açılışa, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.Sanatseverlerin buluşma noktası olan Kazlıçeşme Sanat Merkezi'nde 2023 yılının ilk sergisi, M. Zahit Büyükişliyen'in “Yeldeğirmenlerine Karşı” retrospektif sergisi oldu. Serginin açılışına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda sanatsever katıldı.

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Zeytinburnu, yüzlerce esere imza atmış Prof. Dr. M. Zahit Büyükişliyenin “Yeldeğirmenlerine Karşı” retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor.
​Zeytinburnu, yüzlerce esere imza atmış Prof. Dr. M. Zahit Büyükişliyen'in “Yeldeğirmenlerine Karşı” retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor.

Açılışın ardından Başkan Arısoy sergiyi gezip, Prof. Dr. M. Zahit Büyükişliyen’den sergi hakkında bilgi aldı.Prof. Dr. M. Zahit Büyükişliyen’in eserlerinin sergilendiği Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi'nde açılan sergide 21. yüzyılın ilk çeyreğinde, tüm dünyanın dikkat kesildiği meseleler olan hava kirliliği, göç ya da çarpık kentleşme gibi konulara dikkat çekiliyor. Bu gibi güncel konuları eserlerine konu edinen sanatçı 50 yılı aşkın bir zamandır üretmeye devam ediyor.Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Kazlıçeşme Sanat yeni ve büyük bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Ömrünün 45 yılını sanat eğitimine adamış Zahit Büyükişliyen'in retrospektif sergisini biraz önce açtık. Kazlıçeşme Sanat'ta, bu sergi 19 Mart 2023 kadar açık kalacak. Gerçekten iyi ve büyük bir sergi. Kazlıçeşme, sanat yolculuğu için büyük bir adım.” şeklinde konuştu.

Sanatseverler, “Yeldeğirmenlerine Karşı” retrospektif sergisini 19 Mart'a kadar, pazartesi günleri hariç, her gün saat 10.00-18.00 saat

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