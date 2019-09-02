Zeytinburnu'nda 17.kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Olay, saat 18.30 sıralarında Zeytinburnu Cevizlibağ'da bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte 20 katlı bir binanın 17. katında yaşayan Libya uyruklu 2 yaşındaki Saji Mahmut Issa Elkemaiti, henüz bilinmeyen bir nedenle 17. kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü.
- İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.