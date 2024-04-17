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Zimmetine 5 milyon lira geçiren banka müdürünün cezası belli oldu

Kentteki bir banka şubesinde müdür olan Ayşe Pelin Üner hakkında, geçen yıl ekim ayında, hesabı olan müşterinin kendisinden habersiz para transferi yapıldığını bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı.

17:18 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:18 - 17/04/2024 Çarşamba
DHA
Ayşe Pelin Üner
Ayşe Pelin Üner

Yapılan incelemede, Üner'in ‘uyuyan hesap' olarak adlandırılan, yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşterileri belirleyip, paraları önce 4-5 farklı kişi hesabına daha sonra kendi hesaplarına aktardığı anlaşıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Üner'in 5 milyon 331 bin 852 lirayı zimmetine geçirdiği, müşterilerin hesaplarında bilgi ve onayları olmaksızın toplamda 40 milyon 194 bin 133 lira, 137 bin 895 euro ve 120 bin dolar tutarında usulsüz işlem gerçekleştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan Üner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Üner hakkında, zimmet suçundan 12 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma sürecinde Üner, zimmetine geçirdiği tespit edilen 5 milyon 331 bin 852 lirayı da özel bankaya ödedi.
Ayşe Pelin Üner
, ilk duruşmada tahliye edildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Ayşe Pelin Üner ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti etkin pişmanlık yasasından faydalanan Üner hakkında ‘zimmet' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.






#Eskişehir
#Ayşe Pelin Üner
#banka
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