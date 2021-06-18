Gündem Uçurumdan yuvarlanan araçtan çıkarıldı gazetecilere saldırdı
ZONGULDAK

Uçurumdan yuvarlanan araçtan çıkarıldı gazetecilere saldırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesinin ardından 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada yaralanan kadın görüntü almak isteyen gazetecilere saldırdı.

Haber Merkezi İHA
Zonguldak haberleri: Kazada yaralanan kadın gazetecilere saldırdı
Kazada yaralanan Safinaz Ö., görüntü çekmek isteyen gazeteciye saldırdı.

Kaza, ilçeye bağlı Ova Köyünün üzerinde bulunan Ramazanlı Köyü Zoroğlu Tepesinde meydana geldi. Mesut A. idaresindeki 67 AAE 380 plakalı Fiat marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Ağaca çarparak durabilen otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir otomobil uçurumdan yuvarlandı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir otomobil uçurumdan yuvarlandı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut A. ve Safinaz Ö.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazanın ardından araç içerisi ve çevresinde içki şişeleri dikkat çekti. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, aracın patlama riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ağaca çarparak durabilen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ağaca çarparak durabilen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan kazada yaralanan Safinaz Ö., görüntü çekmek isteyen gazeteciye saldırdı. Ambulans ile hastaneye getirilen kadın, hastane önünde de gazetecilere küfür ederek kameraya vurdu.

İşçi servisi otomobille çarpıştı: 8 yaralı var
GÜNDEM
İşçi servisi otomobille çarpıştı: 8 yaralı var

Bursa'da hatalı sollama faciası: 1 ölü 4 ağır yaralı var
FOTOĞRAF 9
Title
Kaza saat 21.30 sıralarında Bursa'nın İznik İlçesi, İznik-Sakarya Karayolu Çiçekli Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Title
Bursa'dan İznik istikametine giden Cevat Güner (56)yönetimindeki 16 H 9900 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette giden Yılmaz Sezgin (29) idaresindeki iş makinesini sollamak için şerit değiştirdi. Hatalı sollama yapan Güner bu sırada karşı yönden gelen Fikret Kaya (40) yönetimindeki 11 SB 269 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Title
Kazanın şiddetiyle Kaya'nın otomobili yoldan çıkarken, Güner'in aracı iş makinesine çarparak durdu.
Title
Kazada otomobilde bulunan Fikret Kaya ve arkadaşı Ender Boztekin (30) ile hafif araçta bulunan Cevat Güner, Canan Güner (46) ve Hatice Bilge (53) bulundukları yerde sıkıştı.
Title
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.
Title
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde evli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Fikret Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi
Title
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.
Title
Title
Bursa'da hatalı sollama faciası: 1 ölü 4 ağır yaralı var
Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı hafif ticari araç karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Araçların demir yığını haline dönüştüğü kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Abone Ol Google News
Dört il için kritik uyarı!

Dört il için kritik uyarı!

Su baskınları ve ulaşımda aksamalar olabilir.
Son 50 yılın en sıcak mevsimi

Son 50 yılın en sıcak mevsimi

​“Dünya her yıl gittikçe daha fazla ısınıyor.”
Milyonlarca öğrenci heyecanla bekliyordu: Dijital karneler erişime açıldı

​ABD, PKK gibi bir terör örgütünü tercih etmemeli.

​Macron'dan G7'de skandal plan.

Aşılamada her gün yeni bir rekor kırılıyor.

​İzmir dün güne silah sesleriyle başladı.

​Demre adı verilen deniz altı robotu 200 metre kadar derinliğe inebiliyor.
Bugün<br>itibariyle başlıyor

Bugün
itibariyle başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti.
Ek ödeme müjdesi

Ek ödeme müjdesi

​Koronavirüs aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek.
Gece yarısı sır olay

Gece yarısı sır olay

Park halindeki otomobilde cesedi bulundu.
'Rezaleti çekin herkes görsün'

'Rezaleti çekin herkes görsün'

​Edirne'de yağmur sonrası yollar göle döndü vatandaş isyan etti.
Jeotermalde<br>Avrupa lideriyiz

Jeotermalde
Avrupa lideriyiz

​Dünyadaki kurulu gücün yüzde 11'i Türkiye'de.
Örnek Peygamber Efendimiz

Örnek Peygamber Efendimiz

​Tebliğ hem akla hem gönüle hitap etmeli.
FETÖ ABD’nin çıkarları için çalıştı

FETÖ ABD’nin çıkarları için çalıştı

​MİT kumpasına ilişkin davanın gerekçeli kararı yayınlandı.
Milyonlarca dijital karne

Milyonlarca dijital karne

​E-Okul üzerinden erişime açılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.