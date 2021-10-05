Gündem Koruma altındaki ayıyı vurup derisini yüzen muhtar ve kardeşine 60 bin TL ceza
ZONGULDAK

Koruma altındaki ayıyı vurup derisini yüzen muhtar ve kardeşine 60 bin TL ceza

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde savcılığa ulaşan ihbar videosuyla yavru ayıyı tüfekle vurup derisini yüzdükleri tespit edilen köy muhtarı E.B. ile kardeşi Ö.B.’ye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce toplam 60 bin TL para cezası uygulandı. Kardeşler hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Zonguldak haberleri: Koruma altındaki ayıyı vurup derisini yüzen muhtar ve kardeşine 60 bin TL ceza
E.B. ve Ö.B. hakkında koruma altındaki ayıyı vurdukları gerekçesiyle adli işlem başlattı.

Gökçebey ilçesine bağlı Bodaç köyünde 2 yıl önce köy muhtarı E.B. ile kardeşi Ö.B., ormanda, koruma altındaki ayıyı tüfekle vurarak öldürdü. İki kardeş daha sonra ayının derisini yüzdü.

Aradan geçen 2 yılın arından görüntüler, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Görüntüleri inceleyen savcılık, soruşturma kapsamında E.B. ve Ö.B. hakkında koruma altındaki ayıyı vurdukları gerekçesiyle adli işlem başlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ise iki kardeşe toplam 60 bin TL idari para cezası uygulandı.
Kardeşler hakkında savcılığın başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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