Koruma altındaki ayıyı vurup derisini yüzen muhtar ve kardeşine 60 bin TL ceza Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde savcılığa ulaşan ihbar videosuyla yavru ayıyı tüfekle vurup derisini yüzdükleri tespit edilen köy muhtarı E.B. ile kardeşi Ö.B.’ye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce toplam 60 bin TL para cezası uygulandı. Kardeşler hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

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