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Zonguldak'ta balık tutarken denize düştü kendi çabalarıyla dört saat sonra kurtuldu

Zonguldak'ta mucize denilebilecek bir olay yaşandı. 44 yaşındaki Ufuk Yakupoğlu, kayalıklarda arkadaşıyla balık tutarken dengesini kaybederek denize düştü. Ekiplerin arama çalışmaları sürerken, amatör balıkçı dört saatlik yaşam mücadelesiyle kıyıya çıktı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Yakupoğlu, "Anlatılmaz yaşanır diyeceğim ama kimse yaşamasın. Ben bunu unutamam" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Zonguldak'ta balık tutarken denize düşen adam dört saat sonra kendi çabalarıyla kurtuldu.
Zonguldak'ta balık tutarken denize düşen adam dört saat sonra kendi çabalarıyla kurtuldu.

Yayla Mahallesi Fener semtinde Arkadaşıyla balık tutmak için kayalıklara gelen Ufuk Yakupoğlu, bir süre sonra dengesini kaybederek denize düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri karadan, polis ekipleri de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait römork de denizde arama çalışması başlattı.


Kayalıklara tırmandı

Arama çalışmaları sürerken 4 saat sonra Ufuk Yakupoğlu kendi çabasıyla karaya çıkmayı başardı. Düştüğü yerin 20 metre ilerisinden kayalıklara tırmanan Yakupoğlu, kendisini aramaya gelen kişileri görünce yaşadığı şokla baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yakupoğlu, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakupoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Allah kimseye yaşatmasın"

Sudaki akıntı nedeniyle hayatta kalabilmek için büyük mücadele verdiğini ifade eden Yakupoğlu, bağırmasına rağmen sesini duyuramadığını söyledi. Kendi imkanlarıyla kayalıklara çıktığını belirten Yakupoğlu, şöyle dedi:
"Bir süre sonra kayalıklara çıkmayı başardım. Ayağım kayalıkların arasına sıkıştı. O sırada dalgalarda vuruyordu. Bir şekilde oradan çıktım. Denizde feribot gibi bir şey gördüm ama bana uzaktı. Bağırdım duyan olmadı. Kayalıklardan yukarı tırmandım. Yukarı çıkınca kalabalık gördüm. Panikle koşmaya başladım ve yere düştüm. Sedyeye koydular beni öyle hastaneye gittik. Anlatılmaz yaşanır diyeceğim ama kimse yaşamasın. Allah kimseye suda bir ölüm nasip etmesin" dedi.

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