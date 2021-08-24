Zonguldak'ta baro başkanına saldırı: Gözünü kaybedebilir

Alınan bilgiye göre, Baro Başkanı Türker Kapkaç ile meslektaşları, dün kent merkezindeki bir restoranda yemek yedikleri sırada başka bir masada oturan T.Y'yi (34) yüksek sesle konuştuğu için uyardı.
T.Y'nin tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. T.Y'nin attığı yumruk sonucu Kapkaç bir gözünden ağır yaralandı.
Gözünü kaybedebilir
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınan Kapkaç'ın yaralanan gözünün görme yetisini kaybetme riski bulunduğu belirtildi..
Gözaltına alınan T.Y, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.