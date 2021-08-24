Zonguldak'ta baro başkanına saldırı: Gözünü kaybedebilir

Meydana gelen heyelanda evi zarar gören vatandaş yetkilerden destek isteyerek “Ben 2009 yılından bu yana buranın davasını verdim o zaman burada az çatlak vardı. Belediye başkanlığına ve valiliğe gidip başvurdum. Bana neden buraya ev yaptın dediler. Benim evimin altına 3 tane engelli insan var. Benim evim göçtüğü zaman ne yapacağız. Bana sen burayı yık ben sana malzeme vereyim dediler. Ben dilenci değilim. Esmer vatandaş olduğumuz için mi bize bakmıyorlar. Burası benim tapulu yerim vergisini veriyorum. Benim evimin önündeki kanalizasyonumu yapmadılar. Sel komple aldı. Yetkililerden destek istiyorum” şeklinde konuştu.