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ZONGULDAK

Zonguldak'ta baro başkanına saldırı: Gözünü kaybedebilir

Zonguldak'ta bir kişinin yumruklu saldırısına uğrayan Baro Başkanı Türker Kapkaç, yaralandığı gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya

Haber Merkezi AA
Zonguldakta baro başkanına saldırı: Gözünü kaybedebilir
Baro Başkanı Türker Kapkaç

Alınan bilgiye göre, Baro Başkanı Türker Kapkaç ile meslektaşları, dün kent merkezindeki bir restoranda yemek yedikleri sırada başka bir masada oturan T.Y'yi (34) yüksek sesle konuştuğu için uyardı.

T.Y'nin tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. T.Y'nin attığı yumruk sonucu Kapkaç bir gözünden ağır yaralandı.

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GÜNDEM
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Gözünü kaybedebilir

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınan Kapkaç'ın yaralanan gözünün görme yetisini kaybetme riski bulunduğu belirtildi..

Gözaltına alınan T.Y, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Zonguldak'ta şiddetli yağış sonrası heyelan: Üç ev boşaltıldı
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Zonguldak’ta akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kentin belirli bölgelerinde etkili oldu.
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Karaelmas Mahallesinde bir evde heyelan meydana geldi. 3 ev tedbir amacıyla boşaltılırken 16 kişi evlerinden tahliye edildi.
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Diğer yandan yağmur sularıyla birlikte çöpler mahalleye kadar indi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla mahalleye yağmur suyu ile inen çakıl ve çöpleri temizleyerek yetkililerden destek istedi. Öte yandan kentin belirli noktalarında yollar göle dönerken araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı.
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Meydana gelen heyelanda evi zarar gören vatandaş yetkilerden destek isteyerek “Ben 2009 yılından bu yana buranın davasını verdim o zaman burada az çatlak vardı. Belediye başkanlığına ve valiliğe gidip başvurdum. Bana neden buraya ev yaptın dediler. Benim evimin altına 3 tane engelli insan var. Benim evim göçtüğü zaman ne yapacağız. Bana sen burayı yık ben sana malzeme vereyim dediler. Ben dilenci değilim. Esmer vatandaş olduğumuz için mi bize bakmıyorlar. Burası benim tapulu yerim vergisini veriyorum. Benim evimin önündeki kanalizasyonumu yapmadılar. Sel komple aldı. Yetkililerden destek istiyorum” şeklinde konuştu.
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Zonguldak'ta şiddetli yağış sonrası heyelan: Üç ev boşaltıldı
Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelandan 3 hane etkilenirken 16 kişi evlerinden tahliye edildi.
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