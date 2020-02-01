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ZONGULDAK

Zonguldak’ta göçük altında kalan ikinci işçinin de cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak’ta göçük: 25 saat sonra ikinci işçinin de cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte kalan ikinci işçinin de cansız bedenine 25 saat sonra ulaşıldı. İşçinin cesedi otopsisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Öte yandan ocağın sahibi olduğu iddia edilen O.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Göçükten çıkarılan işçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Göçükten çıkarılan işçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kilimlli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi’nde 80 gün önce mühürlenerek üretime kapatılan maden ocağı, yeniden kaçak olarak üretime açıldı.

Sebahattin Kalaycı'nın ardından Murat Ovaz’ın da cansız bedenine ulaşıldı.
Meydana gelen göçükte Sebahattin Kalaycı ve Murat Ovaz mahsur kaldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait tahlisiye ekiplerinin yanı sıra çevredeki maden firmalarından da destek istendi. İşçilerden Sebahattin Kalaycı yaklaşık 18. saatin ardından bulunduğu yerden yukarıya çıkartıldı. 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Kalaycı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Talihsiz adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Murat Ovaz’ı bulunduğu yerden kurtarmak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam etti. Maden işçilerinden oluşan donanımlı tahlisiye ekipleri ile diğer maden işçileri ocak içerisinde güvenlik tedbirlerini almak için odunlar ve kütükler yardımıyla tahkimat yaptı. Yapılan çalışmaların ardından Murat Ovaz’a da 25 saat sonra ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Ovaz’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ambulansa konulan Murat Ovaz’ın cesedi otopsi yaptırılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından işçilerin toprağa verileceği öğrenildi.nn
Öte yandan ocağın sahibi olduğu iddia edilen O.A. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

O.A.’nın güvenlik güçlerindeki sorgusu sürüyor. Murat Ovaz ile Sebahattin Kalaycı’nın aileleri acı haberle yıkıldı.

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