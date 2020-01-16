Gündem Zonguldakta, komando destekli kaçak maden ocağı operasyonu Bulunan ocaklar imha edildi
ZONGULDAK

Zonguldak haberleri: Zonguldak'ta, komando destekli kaçak maden ocağı operasyonu!

Zonguldak'ta, komando destekli kaçak maden ocağı operasyonu: Bulunan ocaklar imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 8 kaçak kömür ocağı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla imha edildi. Jandarmanın kaçak ocaklara yönelik operasyonlarının süreceği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
8 kaçak kömür ocağı tespit edildi.
8 kaçak kömür ocağı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelindeki ormanlık arazilerde kaçak kömür ocaklarına yönelik çalışma yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu görevlileriyle birlikte yapılan komandoların destek verdiği denetimde, 8 kaçak kömür ocağı tespit edildi.

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Şırnak'ta 19 kömür ocağı işletmecisi gözaltına alındı

Dinamitle patlatarak kullanılmaz hale getirildi

Ekipler tutulan tutanakların ardından kömür ocaklarını dinamitle patlatarak kullanılamaz hale getirdi.

Jandarma ekipleri ocak sahibi olduğu tespit edilen kişiler hakkında işlem yaptı. Jandarmanın kaçak ocaklara yönelik operasyonlarının süreceği öğrenildi.

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8 kaçak kömür ocağı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla imha edildi.

Ekipler tutulan tutanakların ardından kömür ocaklarını dinamitle patlatarak kullanılamaz hale getirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kömür ocakları için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri ocak sahibi olduğu tespit edilen kişiler hakkında işlem yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak olan ocakları buldu.

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