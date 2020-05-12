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Gündem Zonguldakta korona virüsle mücadelede ilk kez vaka ve vefat yaşanmadı
ZONGULDAK

Zonguldak’ta korona virüsle mücadelede ilk kez vaka ve vefat yaşanmadı

Zonguldak’ta korona virüsle mücadelede ilk kez vaka ve vefat yaşanmadı

Zonguldak’ta yeni tip koronavirüsle mücadelede ilk kez dün vaka ve vefat yaşanmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Erdoğan Bektaş, "Teşekkürler Zonguldak. Baştan bu yana ilk defa sıfır vefat ile sıfır yeni vakaya ulaştık, çok şükür" dedi.

Haber Merkezi İHA
İlk kez 30 büyükşehir ile birlikte giriş çıkışa kapatılan Zonguldak sınırlarında halen tedbirler sürdürülüyor.
İlk kez 30 büyükşehir ile birlikte giriş çıkışa kapatılan Zonguldak sınırlarında halen tedbirler sürdürülüyor.

Türkiye’nin yeni tip koronavirüsle mücadelesinde giriş çıkış yasağı bulunan maden kenti Zonguldak’ta ilk kez dün vaka ve vefat yaşanmadı. İlk kez 30 büyükşehir ile birlikte giriş çıkışa kapatılan Zonguldak sınırlarında halen tedbirler sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıklamasının ardından 23 büyükşehrin 9’unun daha giriş çıkışlarındaki kısıtlama kaldırılırken, 14 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkış kısıtlaması sürdürülüyor.

İHA
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sosyal medya hesabından ilk kez 11 Mayıs günü vaka ve vefat yaşanmadığını açıkladı.

Bektaş, "Teşekkürler Zonguldak. Baştan bu yana ilk defa sıfır vefat ile sıfır yeni vakaya ulaştık, çok şükür. Katkısı olan herkese, sağlık çalışanlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize, yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sabırla devam, başaracağız, inşallah" ifadelerine yer verdi.

  • 11 Mayıs günü 270 korona virüs testinin yapıldığı Zonguldak’ta 35 kişi iyileşti. Sıfır vaka ve sıfır vefat sayısına ulaşıldı.

İHA
Türkiye’nin yeni tip koronavirüsle mücadelesinde giriş çıkış yasağı bulunan maden kenti Zonguldak’ta ilk kez dün vaka ve vefat yaşanmadı.

Toplam test sayısı 9 bini geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de dahil olduğu laboratuvarlarda bugüne kadar toplam 9 bin 43 test yapıldı. İl geneli toplam vaka sayısı 11 Mayıs itibariyle 750 olarak açıklandı. Koronavirüsle mücadelede 59 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişinin yoğun bakım tedavisi sürüyor. Toplam 3 hasta entübe edilirken, toplam 470 kişi ise tedavi görüp iyileşti.

Boyacılık yaparak geçimini sağlayan ve 68 gün sonra mesaiye başladığını ifade eden Erol Arat, "Koronavirüsle mücadele biraz zor geçti ama devletimizin almış olduğu sağlık önlemleri sağlığımız açısından da bu önlemi almak zorundaydık. Sadece maddi olarak çöküntü yaşadık. 68 gün sonra işime dün başladım. Cuma gününe kadar çalışacağım. Sonra 4 gün yine sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Kısıtlama sonrası yine çalışmayı düşünüyorum. Bu sıfır vaka ve vefat sayısını başarı olarak görüyorum ama sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen yoğun kalabalık ve 4 günün sonrası Çarşamba ve Perşembe çok yoğun olacağını düşünüyorum. Vaka sayısının artabileceğinden endişeliyim. Vaka sayısı sıfır da olsa tedbiri elden bırakmamak gerekir" dedi.

Zonguldak'ta korona testleri bu laboratuvarda yapılıyor
FOTOĞRAF 11
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BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 29 Mart'ta Sağlık Bakanlığı tarafından SARS CoV-2 Tanı Laboratuvarı olarak yetkilendirildi. Kentin yetkili tek laboratuvarında o günden itibaren yoğun mesai başladı. Akciğer rahatsızlıkları nedeniyle vakaların yoğun olarak görüldüğü Zonguldak'ta, günde 600 test sayısına ulaşıldı. Vakaların kontrol altına alınmasının ardından ise test sayısı 300'lere kadar düşüş gösterdi.
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13 kişilik ekibin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı laboratuvar, kentteki yoğun Covid-19 mücadelesinde önemli görev üstlenmiş durumda. Laboratuvardaki başarılı çalışma, özellikle kentteki filyasyon çalışmasının başarısında da önemli rol üstlendi.
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Test sonuçları kısa sürede sonuçlandırılarak hastaların tedavisi kısa sürede başlatıldı. BEÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Cömert, koronavirüs vakalarının tespiti için PCR testi yapılan özel laboratuvarın kapılarını açtı.
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PCR testiyle virüsü daha erken yakalama şansını elde ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Cömert, merkez ve ilçelerde bulunan kamu, özel hastanelerden gelen numunelerle tüm testlerin hastanelerinde yapıldığını söyledi.
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Laboratuvarlarının 7 gün 24 saat 13 kişilik ekiple büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Cömert, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Günde yaptığımız test değişiyor. Zonguldak ilinde tek yetkili laboratuvarız. 29 Mart'tan bu yana hizmet veriyoruz. İlçelerde hizmet veriyoruz. 15 gün Bartın'a da hizmet verdik ancak Zonguldak'taki yüksek vaka potansiyeli nedeniyle Bartın'ı Karabük'e devretmek durumunda kaldık. İki cihazımız var şu anda. Bununla günde 600 test çalışabilir durumdayız. Bu rakamları çalıştığımız günler oldu. Şu andaki sayı değişkenlik gösteriyor ama 300 civarı test yapıyoruz. Halkımızın önlemleri çabuk bıraktığını gözlemliyorum. Onun için tedbirleri elden bırakmamak gerek. Tüm ekip olarak 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Geri planda malzeme takibi ve sonuç takip eden bir ekip var. Mikrobiyolojik güvenliği sağlamak üzere temizliğini yapan personel hizmet etmektedir. Bu süreçte hastane yönetimine, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için özlediğimiz günlerin gelmesini diliyorum.
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Prof. Dr. Cömert, PCR testinin her hastada pozitif bulguyu bulamayabileceğini söyledi. Bunun birçok nedeni olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cömert, şöyle dedi:
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Her hastada PCR pozitif bulamayabiliyoruz. Örneğin alınma tekniği ve malzemeler çok önemli. Çok erken dönemde alınan örnekler olabilir. Virüs yükü bizim tespit edebileceğimiz değerlerin altında olabilir. O zaman da testte virüsü gösteremeyebiliriz. Üst solunum yolunu terk etmiş bir durum oluşursa biz yine virüsü gösteremeyebiliyoruz. Dolayısıyla aslında PCR testinin negatif olması hastanın gerçekten Covid-19 olmadığını yüzde 100 göstermiyor.
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Zonguldak'ta korona testleri bu laboratuvarda yapılıyor
Zonguldak'ta, koronavirüs vakaları yoğun olarak görülürken, bu kapsamdaki tedbirler de artırıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki, ilin yetkilendirilmiş tek laboratuvarı görüntülendi. BEÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Cömert, 13 kişilik özel ekiple günde 600 test sayısına kadar çıktıklarını ve 24 saat görev başında olduklarını söyledi.
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