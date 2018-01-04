Güneş Enerjisi Panelleri Konusunda Bilinmesi Gerekenler

Teknoloji insanların yaşamlarında son derece ciddi bir önem arz ediyor ve son yıllarda teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri insanlar takip etmekte kimi zaman zorlanıyor bile. Özellikle yenilebilir enerji teknolojisi tabiri caiz ise almış başını gidiyor ve gün geçmiyor ki insanların hayal gücünü zorlayan yeni bir ürün karşımıza çıkmasın. Özellikle güneş enerjisi sistemlerinde verilen teşvik ve yatırımların da etkisi ile ortaya harika işler çıkıyor. Tasarım olarak bakıldığında da insanların benim evimde de olsun diyebileceği türden ürünlere denk geliyoruz bu da başta da belirtildiği gibi teknolojide yaşanan gelişmeler ile tamamen doğru orantılı.

Güneş enerjisi santralleri ki biz onlara kısaca GES adını veriyoruz, GES'lerin olmazsa olmaz parçaları olan güneş enerjisi panellerihakkında ve bu konuda böylesi özel bir yatırım yapmak isteyenlerin kafasında yer alan tüm soru işaretlerini kaldırmaya yönelik bilgiler vereceğiz.

Güneş Enerjisi Sistemleri Kurulmasının Avantajları

Güneş enerjisi panelleridışında akü, inverter, şarj kontrol cihazı, kablolar da güneş enerjisi sistemlerin diğer önemli üniteleri ve her birinin farklı farklı görevleri mevcut olup, sistem kendi içinde bir bütün olarak çalışıyor.

Üzerinde iyi bir güneş paneli olan GES yatırımı yapılmasının da özellikle ülkemiz ölçeğinde bakıldığında ciddi avantajları var ve bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Yatırım maliyetleri açısından bakıldığında diğer enerji sistemleri ile kıyaslandığında daha ekonomik olan bir yatırım biçimi

Güneşin ısıtması gibi bir zorunluluk olmadığından hava çok soğuk olsa az bir güneş ışığı ile sistemler rahatlıkla çalışıyor

Kişiye bağımlı değil ve tamamen kurulduktan sonra özgürce çalışıyor.

Yapılan yatırımı bir süre sonra kurtarıyor

Kendi elektriğinizi kendinizin üretmesini sağlıyor

Bakımı son derece kolay

Tüm bunlardan daha önemlisi çevreye zarar vermiyor ve ekolojik dengenin korunmasına yardımcı oluyor.

Güneş Panellerinin Verimini Etkileyen Faktörler

Güneş enerjisi panelleriiçin verimlilik oldukça önemli ve bu panellerin verimliliğini etkileyen temel faktörler şunlar olup bunlar da kendi içlerinde alt başlıklara ayrılıyorlar:

Kullanılan malzeme

Termal özellikleri

Panelin modelinin kullanım amacına uygunluğu

Elektrik performansı

Ve elbette gücü

Sistem Kurulurken Bilinmesi Gerekenler

Yukarıdaki kriterlere uygun olan seçilen güneş enerjisi panelleri size 25 yıl boyunca kesintisiz olarak elektrik sağlarlar. Bunun yanında ayrıca bu sistemler kurulurken güneş paneline uygun bileşenlerin seçilmesi de son derece önemlidir.

Böylesi bir yatırım yapar iken kurulacak olan yere göre ürün seçilmesi son derece önemli olduğundan yatırım yapacak kişi ve kurumlar eğer bu alanda yeterli bilgiye sahip değil ise mutlaka bu alanda deneyimli kurum ve/veya kişiler ile çalışarak en doğru yatırımı yapması gerektiğini göz ardı etmemelidir.