Güzel ve resimli Cuma mesajları, sözleri! 20 Temmuz

Haziran ayına özel Cuma mesajları Yeni Şafak’ta. Her hafta hazırladığımız Cuma mesajlarını sizler için yeniden hazırladık. Hem WhatsApp üzerinden hem de sosyal mecralar üzerinden Cuma mesajlarını gönderebilirsiniz. Aynı zamanda tüm sevdiklerinizden bu özel günde dua da bekleyebilirsiniz. İşte günün en anlamlı Cuma mesajları…

CUMA MESAJLARI

Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…

“Allah’ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. “

Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unuttmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.

‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Belki kalbindir acıyan. Belki bedenin. Belki de ruhundur kıvranan. Belki de bin bir türlü muamma. Her ne durumda olursan ol diline yakışır bu dua. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimi. Ya Rabbi; Razı olmadığın şeylerden ne yapmışsak hepsini affet. Dua ile cumamız mübarek olsun.

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma’ya.

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Amin. Hayırlı Cumalar.

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya’ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah’ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı Cumalar.

“Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. BizlereMerhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

“Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.”

“Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.”

Kadir Gecesi mesajları! Anlamlı resimli Kadir gecesi mesajları Kadir gecesi mesajları haberimiz üzerinden telefonunuza ya da bilgisayarınıza indirerek sosyal ağlardan ve mobil uygulamalar üzerinden sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kadir gecesi, Ramazan ayının son on gününde tekli geceler arasında yer almaktadır. Kadir Suresi ve Duhan Suresi'nde Kadir gecesinin önemine ve bu gecede yapılacak ibadetlerin ne derece faziletli olacağı yer almaktadır. Kadir gecesinde eller semaya açılır ve günahların affı için Allah'a yalvarılır. Nafile ibadetler arttırılır ve Kur'an-ı Kerim okunur. Çokça istiğfar edilir ve umut edilirki geçmişte yapılan günahlar af olunur.Kadir gecesi mesajları, kandil mesajları ve resimli kadir gecesi mesajlari haberimizde bulabilirsiniz.KADİR GECESİ NE ZAMAN?Kadir gecesi Ramazan ayısın son 10 günüde tekli gecelerde bulunmaktadır. Hangi gece olduğu Allah'ın bazı hikmetleri nedeniyle gizlenmiştir. Fakat ülkemizde 10 Haziran'ı 11 Haziran'a bağlayan gece kutlanacak.KADİR GECESİNDE NE YAPILIR?Kadir gecesinde bolca namaz kılınır, istiğfar edilir, dua edilir, Kur'an okunur, tefekkür edilir ve geçmiş ömrün hesabı yapılır ve hayır noktasında yeni başlangıçların kararı alınır.Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi. (Buhârî, Leyletül–kadr 5; Müslim, İ'tikaf 7. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Nesâî, Kıyâmü'l–leyl 17; İbni Mâce, Sıyâm 57.)KADİR GECESİ MESAJLARI* Kadir geceniz mübarek olsun.* Kadir geceniz nurlansın.* Allah Kadir gecesini idrak edenlerden eylesin.* Bu gece ibadet gecesidir, af olunmamız dileğiyle...* Allahım, Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan diğergamlardan eyle Ya Rabbi!* Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet. Kadir geceniz mübarek olsun.* Bin aydan daha hayırlı Kadir geceniz mübarek olsun.* Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Kadir, 1) Kadir geceniz mübarek olsun.* Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Kadir geceniz mübarek olsun.* Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Kadir geceniz mübarek olsun.* Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.* Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.* Allahım, Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan, Hak'ka yürüyenlere yürümenin âdâbını öğreten, iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen kullarından eyle Ya Rabbi!* Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandillere..* Allahım, Kendi gayret ve aktivitelerimizin yanında, senin tevfik ve inayetine de fevkalâde önem verelim. Her hareketimizde rızana mazhar olma yollarını araştıralım. Senin inayetine vesile sayılan birliğe-beraberliğe olağanüstü ihtimam gösterelim Ya Rabbi!* Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.* Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin* Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.* Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.* Hayırlı Kandiller... Yüce Rabbim bu güzel gecede bizlere onun rızasını kazanacak ameli versin, Kadir geceniz hayırlı olsun.* Yüreğine bin damla serpilsin ki yüreğin ferahlasın, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun ki huzur dolu bir yaşamın olsun, bu mübarek Kadir gecesinde tüm dualarınız kabul olunsun.* Allah'ü Teâla iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Kadir geceniz mübarek olsun…* Arşı Ala'nın kapılarının ardına kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu mübarek bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle! Kadir Geceniz mübarek olsun.Galeri: En güzel Kadir Gecesi mesajlarıResimli Kadir gecesi mesajları: Kadir gecesi mesajları, kandil mesajları ve resimli kandil mesajlarını haberimizde sizlerle paylaştık. Kadir gecesi mesajlarını sevdiklerinizle SMS ve diğer sosyal ağlar üzerinden paylaşabilirsiniz.Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetlerKadir gecesi alametleri nelerdir?Kadir Suresi okunuşu ve Türkçe meali! Kadir Gecesi’nde okunacak duaKadir gecesi duası: Allahümme inneke afüvvün kerîmün...

Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetleri haberimizden bulabilirsiniz.10 Haziran Pazar günü mübarek Kadir Gecesi. Hem kendiniz, hem sevdikleriniz hem de tüm Müslüman alemi için en içten dileklerinizle de dua edebilirsiniz. Sizler de Kadir Gecesi dualarını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.Kadir Gecesi DuasıAllah’ım! Şüphesiz Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.(Tirmizi, Da’avât 89)AminKADİR GECESİ'NDE NASIL DUA ETMELİ?Bunu da Hazret-i Âişe (r.a.) vasıtasıyla yine Peygamberimizden, öğrenelim:"Dedim ki, 'Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam "Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin' buyurdu".Kadir gecesi ibadet etmek "bin aydan daha hayırlıdır" buyrulmuştur.Kadir gecesinde evvela bir tesbih namazı kılınmalı ve daha sonra bu geceye ait kılınacak dört rekat namaz kılınmalıdır.Bu namaz Yatsı namazından sonra dolayısıyla teravih namazından sonra kılınabileceği gibi teheccüd vakinde yani sahur vaktinde de kılınabilir.Kadir gecesi namazına İki rek'atte bir selâm verilerek kılınır.1'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü,2'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 Kulhüva'llâhü ehad...3. ve 4. rek'atlar da aynen kılınır.Bu namaza şöyle niyet edilir: "Yâ Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, rahmet-i ilâhiyen hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle. Afv-ı ilâhiyene, feyz-i ilâhiyene mazhar eylediğin zümreye ilhak eyle."Namazdan sonra, bir defa:ٱَللهُ اَكْبَرُ ٱَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ ٱللهُ وَٱللهُ اَكْبَرُ ٱَللهُ اَكْبَرُ وَِللهِ ٱلْحَمْدُ"Allâhü Ekber, Allâhü Ekber. Lâ ilâhe ille'llâhü vAllâhü Ekber. Allâhü Ekber ve lillâhi'lhamd."100 İnnâ enzelnâhü...100 Elem neşrahleke...100 defa:ٱَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ ٱلْعَفْوَ فَٱعْفُ عَنِّى"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fâ'fü annî" okunur ve iltica edilir.Teheccüt Namazı"Hem uyumak hem uyanmak" anlamına gelen teheccüd sözcüğü, terim olarak "geceleyin uyanıp namaz kılmak ve gece namazı" anlamındadır. Dilimizde teheccüt kelimesi, farz ve vâcip namazlarla teravihin dışında, geceyi ihya için kılınan namazların tümünü ifade edecek şekilde kullanılmaktadır. Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz yatsıyı kıldıktan sonra ve vitiri kılmadan uyur, gecenin ortalarından sonra uyanıp bir müddet namaz kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra sabah namazının sünnetini kı- lardı (Müslim, “Salâtü'l-müsâfirîn", 26). Teheccüt namazının rek'at sayısı, bu konuda çeşitli rivayetler bulunmasından dolayı net olarak belli olmamakla birlikte dört veya sekiz rek'at olarak kılınabileceği gibi iki rek'at olarak da kılınabilir.Kadir Gecesi mesajları! Resimli Kadir gecesi sözleri mesajları ve sözleri2018 Kadir gecesinin önemi nedir?Kadir Suresi okunuşu ve Türkçe meali! Kadir Gecesi’nde okunacak dua