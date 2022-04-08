Hafta sonu hava nasıl olacak? 9-10 Nisan il il hava durumu bilgisi

Hafta sonu hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak kazandı. Meteoroloji, Doğu Anadolu bölgesi için üç uyarıda birden bulundu. Meteoroloji'nin açıklamasında kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesine karşı vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.

HAFTA SONU HAVA NASIL? (9-10 NİSAN)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Yozgat, Sivas ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 9-10 NİSAN HAVA DURUMU