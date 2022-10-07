Hafta sonu hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 8-9 Ekim hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 19 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yağışlı havanın hafta sonu da birçok bölgede etkisini göstermesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer iller için beklenen hava durumu...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? (8-9 EKİM)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ve Muğla, Akdeniz, (Kayseri, Niğde ve Yozgat il merkezleri hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Malatya’nın batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların öğle saatlerinde Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Konya çevreleri, Antalya’nın doğu, Muğla’nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

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İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri, gece saatlerinde il geneli hafif sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

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Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

HAFTA SONU HAVA NASIL, YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin 7-13 Ekim 2022 tarihleri için yayınladığı verilere göre; hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalarak kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

8 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Cumartesi günü İstanbul'da kısa süreli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların daha çok Anadolu yakasında görülebileceği tahmin ediliyor.

9 EKİM PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU

Pazar günü İstanbul'da sağanak yağış ve rüzgarın etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Bununla birlikte hava sıcaklığının birkaç derece artabileceği tahmin ediliyor.