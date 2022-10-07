Özgün Hafta sonu hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 8-9 Ekim hava durumu raporu
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Hafta sonu hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 8-9 Ekim hava durumu raporu

8-9 Ekim tarihlerine denk gelen hafta sonunda hava durumunun nasıl yapılacağı merak ediliyor. Hafta sonu plan yapacak vatandaşlar "yağış olacak mı" sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminlerini yayınladı. İstanbul ve İzmir dahil 19 il için yağış uyarısı geldi. Cumartesi ve Pazar günü de yurdun bazı bölgelerinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafta sonu yağış var mı? 8-9 Ekim hava yağmurlu mu, güneşli mi olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü!
Hafta sonu hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 19 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yağışlı havanın hafta sonu da birçok bölgede etkisini göstermesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer iller için beklenen hava durumu...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? (8-9 EKİM)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ve Muğla, Akdeniz, (Kayseri, Niğde ve Yozgat il merkezleri hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Malatya’nın batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinde Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Konya çevreleri, Antalya’nın doğu, Muğla’nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri, gece saatlerinde il geneli hafif sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

HAFTA SONU HAVA NASIL, YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin 7-13 Ekim 2022 tarihleri için yayınladığı verilere göre; hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalarak kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

8 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Cumartesi günü İstanbul'da kısa süreli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların daha çok Anadolu yakasında görülebileceği tahmin ediliyor.

9 EKİM PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU

Pazar günü İstanbul'da sağanak yağış ve rüzgarın etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Bununla birlikte hava sıcaklığının birkaç derece artabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve 18 il için sarı kodlu uyarı
FOTOĞRAF 15
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Meteoroloji, 5 günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 19 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
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Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ve Muğla, Akdeniz, (Kayseri, Niğde ve Yozgat il merkezleri hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Malatya'nın batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Konya çevreleri, Antalya'nın doğu, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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Hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-80 kmsaat) esmesi bekleniyor.
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İstanbul ve 18 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yaptı.
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Sarı kodlu uyarı nedir?

Sarı, havada \"potansiyel tehlike durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
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İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31
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Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri, gece saatlerinde il geneli hafif sağanak yağışlı 22
Title
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34
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8 Ekim Cumartesi günü hava nasıl olacak?
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9 Ekim Pazar günü hava nasıl olacak?
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10 Ekim Pazartesi günü hava nasıl olacak?
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11 Ekim Salı günü hava nasıl olacak?
İstanbul ve 18 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 19 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışlı havanın hafta sonu da birçok bölgede etkisini göstermesi bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için beklenen hava durumu tahminleri...


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