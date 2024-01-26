Beşiktaş’ta sözleşmesi sezon sona erecek olan Ghezzal’a Süper Lig’ten talip çıktı. 2 maç daha oynaması halinde 2.2 milyon euro’dan 1 yıl daha sözleşmesi uzayacak olan Ghezzal ile masaya oturan siyah-beyazlılar bu maddeyi kaldırmak istedi. Cezayirli futbolcu ise kulübüne ret cevabını verdi. Ghezzal’ı çok yakından tanıyan bir isim transfer etmek istiyor. Detaylar haberimizde.