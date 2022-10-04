Meteoroloji 4 Ekim Salı hava durumu tahminlerini açıkladı: Çok sayıda ilde sağanak yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya'nın güney, Marmara'nın doğu kesimleri, Artvin merkez hariç Karadeniz, Batı Akdeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Tokat ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hangi illerde sağanak yağış var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde azalacağını ve tüm yurtta yağışların beklendiğini söyledi. Şahbaz, bu haftanın hava sıcaklığı tahminlerine ilişkin bilgi verdi. Yurdun serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini belirten Şahbaz, yurt genelinde, kuzey, güney ve iç kesimler başta olmak üzere gök gürültülü sağanağın beklendiğini belirtti.

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Bu hafta hava nasıl olacak?

MGM Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, şunları kaydetti: "Hafta sonuna kadar iç ve kuzey kesim ağırlıklı olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde sağanak görülecek. Yağışlı hava ile birlikte sıcaklıkların yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceğini tahmin ediyoruz. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'da sıcaklık düşüşleri belirgin olacak."

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini ifade eden Şahbaz, Antalya'nın kuzey yönlerden esen rüzgarın etkisiyle son bir haftadır sıcaklık artışı yaşadığını, bu haftadan itibaren ise yüksek sıcaklık düşüşü olacağını kaydetti.

Ordu ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğusu, Sivas'ın batı ve kuzey ilçelerinde bu akşam saatlerinden sabaha kadar yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini belirten Şahbaz, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şahbaz, sabahtan akşam saatlerine kadar Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına beklendiğini kaydetti.

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İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?

Edinilen bilgiye göre bu hafta, üç büyük ilde hava durumu gündüz saatlerinde şu şekilde olacak:

İstanbul'da havanın bugün ve çarşamba parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü ise Anadolu yakasında aralıklı sağanak bekleniyor. İlde en yüksek sıcaklığın bugün ve çarşamba günü 21, perşembe 22 derece olması öngörülüyor.

Ankara hava durumu: Ankara’da hava nasıl olacak?

Ankara'da hava, hafta boyunca parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Çarşamba ve perşembe günleri aralıklı sağanak bekleniyor. En yüksek hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde salı 22, çarşamba 20, perşembe 17 derece hissedilecek.

İzmir’de hava nasıl olacak?

İzmir'de ise sıcaklığın bugün ve çarşamba 26, perşembe 25 derece olacağı tahmin ediliyor.

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