Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri

Yapılan son değerlendirmelere göre, vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağı oldu. Meteorolojiye göre yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı ifade edildi. İşte 13 Mayıs 2022 il il hava durumu...
Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 11°C, 30°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 11°C, 29°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 12°C, 29°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 8°C, 25°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 10°C, 27°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ 5°C, 22°CParçalı ve az bulutluKONYA 10°C, 25°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU 8°C, 25°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE 8°C, 28°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 4°C, 24°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 12°C, 22°CAz bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 8°C, 25°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 10°C, 27°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ 5°C, 22°CParçalı ve az bulutluKONYA 10°C, 25°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU 8°C, 25°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE 8°C, 28°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 4°C, 24°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 12°C, 22°CAz bulutlu ve açık
AMASYA 7°C, 25°C
Az bulutlu ve açıkGÜMÜŞHANE 2°C, 22°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN 11°C, 19°CAz bulutlu ve açıkTRABZON 10°C, 16°CAz bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusu ile Erzurum ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 2500 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.ERZURUM 1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS -1°C, 15°CParçalı ve az bulutluMALATYA 8°C, 22°CParçalı ve az bulutluVAN 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 2500 metre üzeri rakımlı yerler karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 10°C, 26°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 12°C, 27°CParçalı ve az bulutluSİİRT 11°C, 25°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 16°C, 27°CParçalı ve az bulutlu.