Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 11°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 11°C, 29°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 12°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 8°C, 25°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 10°C, 27°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ 5°C, 22°CParçalı ve az bulutluKONYA 10°C, 25°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU 8°C, 25°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE 8°C, 28°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 4°C, 24°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 12°C, 22°CAz bulutlu ve açık

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 8°C, 25°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 10°C, 27°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ 5°C, 22°CParçalı ve az bulutluKONYA 10°C, 25°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU 8°C, 25°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE 8°C, 28°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 4°C, 24°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 12°C, 22°CAz bulutlu ve açık

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AMASYA 7°C, 25°C

Az bulutlu ve açıkGÜMÜŞHANE 2°C, 22°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN 11°C, 19°CAz bulutlu ve açıkTRABZON 10°C, 16°CAz bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusu ile Erzurum ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 2500 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.ERZURUM 1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS -1°C, 15°CParçalı ve az bulutluMALATYA 8°C, 22°CParçalı ve az bulutluVAN 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 2500 metre üzeri rakımlı yerler karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 10°C, 26°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 12°C, 27°CParçalı ve az bulutluSİİRT 11°C, 25°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 16°C, 27°CParçalı ve az bulutlu.