Hava sıcaklıkları artıyor! 5 günlük Eskişehir hava durumu

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre; Eskişehir’de geçtiğimiz Eylül ayında ölçülen en yüksek sıcaklık 1 Eylül tarihinde 34 derece, ölçülen en düşük sıcaklık 28 Eylül tarihinde 7,7 derece olarak kaydedildi. Böylelikle Eylül ayı uzun yıllar ortalamasına göre daha ılık ve daha az yağışlı geçti. Eylül ayı yağış toplamı ise metrekareye 4,4 kilogram olarak gerçekleşti.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren (Çarşamba) artarak mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bölge genelinde havanın önümüzdeki 5 gün boyunca parçalı bulutlu, 2 Ekim Salı günü ise Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği ön görülüyor. Rüzgarın ise 6 Ekim Cumartesi gününe kadar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında bulunan illerin önümüzdeki 5 güne ait en düşük hava sıcaklığının 9 ile 17 derece, en yüksek hava sıcaklığının ise 21 ile 27 derece olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK ESKİŞEHİR HAVA DURUMU