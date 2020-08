​ Her karede yetimler gülüyor: Çektiği fotoğraflarla dünya çocuklarına umut oluyor Her karede yetimler gülüyor: Çektiği fotoğraflarla dünya çocuklarına umut oluyor Dünyanın çeşitli coğrafyalarından fotoğrafçıların çektiği fotoğrafları satarak yetim çocuklara umut olan Osama Hashmi, Foryatim hareketi sayesinde Kovid-19 salgınında da aileleri yalnız bırakmıyor. Endülüs’ten Hindistan’a, Türkiye’den Fransa’ya uzanan kampanya sayesinde her karede yetimler gülüyor.

İlker Nuri Öztürk 30 Ağustos 2020, 04:00 Yeni Şafak