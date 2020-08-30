​ Her karede yetimler gülüyor: Çektiği fotoğraflarla dünya çocuklarına umut oluyor

Teknoloji geliştikçe iyilik ve kötülük yapabilme fırsatımız artıyor. Osama Hashmi, fırsatını bulduğunda tercihini iyilik yapmaktan yana kullanmış. Ev dekoru olarak satılan fotoğraflardan toplanan yardımlarla ilerleyen Foryatim hareketi, binlerce yetim çocuğa ulaştı. Türkiye başta olmak üzere Amerika, İngiltere, Fransa, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Hindistan, Bangladeş, Singapur gibi birçok ülkeden yapılan bağışlar sayesinde yardımlar binlerce doları bulmuş. Başlangıçta, yardım toplamak için kendi fotoğraflarını satmaya başlayan Hashmi’nin iyilik hareketine maddi yardımın yanı sıra yüzlerce kişi emeğiyle destek verdi. Site ve ekip kuruldu, yeni fotoğrafçılar katıldı.

Osama Hashmi

FARKLI COĞRAFYALARIN GÜZELLİKLERİ

Fotoğraflar Elhamra’dan İstanbul’a çeşitli coğrafyalardaki camiler, saraylar, geometrik detaylar, tabiat güzellikleri, manzaralardan oluşuyor. Son çalışmalarda ise başrol Ayasofya’nın. Farklı bakış açılarıyla çekilen Ayasofya Camii’nin fotoğrafları büyük ilgi görüyor. Kampanyayı desteklemek isteyenler, foryatim.com sitesinden dekoratif fotoğraf baskıları seçip alabilirler. Kazanılan para, yetimlere yardım edilmesi için hayır kurumlarına bağışlanıyor. Yüz dolar üzerindeki siparişler ise dünyanın her yerine ücretsiz kargoyla gönderiliyor. Yetimlerin haysiyetini ve mahremiyetini korumak için bu yolu tercih ettiğini belirten Osama Hashmi ile iyilik hareketinin detaylarını konuştuk.

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Foryatim için ne tür fotoğraflar kabul ediyorsunuz?

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Dünyanın dört bir yanından en iyi fotoğrafçıları davet etmek istedik. Amacımız, dünyanın her yerindeki İslam medeniyetinin güzelliğini sergilemek ve her ev için iyi bir fotoğrafını hazırlamak. Endülüs, Türkiye, Malezya, Bosna, Pakistan ve başka yerlerden fotoğraflar sunduk. Fotoğrafçılar da Amerika, İngiltere, Türkiye ve Malezya’dan geliyorlardı. Dört bir yandan yeni fotoğrafçılar kampanyamıza katılmaya devam ediyor. Hatta bazı sanatçılar kendi fotoğraf koleksiyonlarını sundular. Peter Sanders ve Mustapha Davis gibi kıymetli isimler de bugüne kadar hiç sergilemedikleri veya sunmadıkları fotoğraflarını bizim için satışa çıkardılar. Bu bizim için çok büyük bir heyecandı.

Yardımlarınızı nasıl ulaştırıyorsunuz? Hangi ülkelerde faaliyet gösterdiniz?

Doğrudan yetimlerle çalışan yardım ortaklarıyla çalışıyoruz. Son zamanlarda, mülteci yetim programlarını desteklemek için Ürdün ve Türkiye’de faaliyet gösteren Karam Vakfı ile çalıştık. Bundan önce Yetim Vakfı tarafından yönetilen Reyhanlı Eğitim Köyü’nü de destekledik.

ÇOCUKLARI MUTLU GÖRMEK YETİYOR

Çocuklar sevincini gizleyemez, onların mutluluğu hakkında ne söylemek istersiniz?

Çocuklar melek gibidir. Aramızdaki en masumlar onlardır ve onları mutlu görmek bizim en büyük amacımız. Ayrıca yetim çocuklar söz konusu olduğunda, Türkiye'nin bu kadar cömert bir yer olmasıyla gurur duyuyoruz. Birçok farklı vakıf bu ülkedeki yetimlere yardım ediyor ve özel olarak ilgileniyor. Bu çocukların mutluluklarına vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Yardım aldıklarında yüzlerini görmek gözlerimizi yaşarttı. Geleceğimiz olan çocukların, parlak bir gelecek inşa etmek için gerekli tüm eğitim ve yardımı aldıklarından emin olmalıyız. İnşallah tüm çocuklar için daha güzel bir dünya inşa ediyoruz. Bu bizim için, Müslümanlar olarak, gurur verici bir hizmet.

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