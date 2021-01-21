Hayat 10 yaşındaki Ömer Faruk matematikte Türkiye birincisi oldu
AKTÜEL

10 yaşındaki Ömer Faruk matematikte Türkiye birincisi oldu

10 yaşındaki Ömer Faruk matematikte Türkiye birincisi oldu

Manisa'nın Şehzadeler Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Karahan (10), öğretmeninin yönlendirmesiyle katıldığı internet üzerinden yapılan 5’inci Ulusal Tales Matematik Yarışması'nda, soruların tamamına doğru yanıt vererek, Türkiye 1'incisi oldu. Karahan, matematik alanında bilim insanı olmak istiyor.

Haber Merkezi DHA
Ömer Faruk Karahan
Ömer Faruk Karahan

Şehzadeler ilçesinde yaşayan Muharrem- Feride Karahan çiftinin oğlu Ömer Faruk Karahan, Türkiye'nin ilk ve tek matematik müzesi olan Tales Matematik Müzesi tarafından internet üzerinden yapılan 5’inci Ulusal Tales Matematik Yarışması'nda, 20 sorunun tamamına doğru cevap vererek, kendi yaş grubunda Türkiye şampiyonu oldu. Şehzadeler Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Karahan, ailesine büyük mutluluk yaşattı.

'BİLİM ADAMI OLMAK İSTİYORUM'

Okula başlamadan da matematiği sevdiğini ve dört işlem yapabildiğini anlatan Ömer Faruk Karahan, "Dört yaşlarındayken anneannem bana dört işlemi yaptırıyordu. Benim için kağıda soru yazıyordu, daha soruyu yazmadan cevabını veriyordum. Dayım ve annem de bana çok yardımcı oldu. Annem kitaplar aldı. Bütün günümü annemin kırtasiye dükkanında geçiriyorum. Bazen de müşteri yoğunluğu olduğu zaman anneme yardımcı oluyorum. Bazı akıl oyunlarını da biliyorum. Çok sevinçliyim. Bu şekilde birinci olacağımı düşünmemiştim. Matematik dalında bilim adamı olmak istiyorum" diye konuştu.

Online eğitim videoları matematik okuryazarlığını artırıyor
GÜNDEM
Online eğitim videoları matematik okuryazarlığını artırıyor

'OĞLUMLA GURUR DUYDUM'

2 çocuk annesi Feride Kayahan (33), gururlandıklarını kaydederek, "Oğlum bir yarışmaya katıldı, birincilik nasip oldu. Ömer Faruk küçük yaşlarda okumayı söktü. Okula başlamadan dört işlemi de yapıyordu. Sınıf öğretmeni Zeliha Korkmaz'ın yönlendirmesiyle de Ömer Faruk bugünlere geldi. Dükkanımızda sürekli test çözdük, bize ciddi anlamda başarı kattı. Allah her anne ve babaya nasip etsin. Gerçekten çok güzel duygular, oğlumla gurur duydum" ifadelerini kullandı.

Hakkarili Yusuf Eymen uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu
GÜNDEM
Hakkarili Yusuf Eymen uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu
Abone Ol Google News
Uçmadan önce evde son selfie

Uçmadan önce evde son selfie

​Selçuk Bayraktar AKINCI PT-3'ü arkasına alarak poz verdi.
Fenerbahçeye Sivas çelmesi

Fenerbahçe'ye Sivas çelmesi

​Sarı-lacivertliler, 5 maç sonra Sivasspor'a takıldı.
Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

​Vefat haberini oğlu sosyal medya hesabından duyurdu.
Bu aradaki <br>farkı kim yiyor

Bu aradaki
farkı kim yiyor

Fiyat farkı çiftçiyi çileden çıkardı.
Kılıçdaroğlu'nun <br>ismi silindi

Kılıçdaroğlu'nun
ismi silindi

​İşte bulvarın yeni adı.

Görüntülere <br>ceza yağdı

Görüntülere
ceza yağdı

​Bakanlık hemen harekete geçti.
Kıbrıs'ta korkutan deprem

Kıbrıs'ta korkutan deprem

Gazimağusa 5 şiddetinde sallandı, Türkiye'den de hissedildi.
Zirveye 'Kartal' pençesi

Zirveye 'Kartal' pençesi

Beşiktaş, Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'ü farklı yendi.

Yüzde 60 azaldı

Yüzde 60 azaldı

"​Uçurumun kenarındaydık kısıtlamalar inanılmaz yararlı oldu".

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.