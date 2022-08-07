​12 şizofren hastanın fotoğraf yorumu

Sadece fotoğraf sanatına özel NFT konsepti ile sanatçılara eserlerini Web3 ortamında sergileme fırsatı sunan SEED.Photo platformu geçtiğimiz günlerde Maslak 42 Goodspaces’te tanıtım etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, psikiyatrist Hermann Rorschach’ın kişilik testi olarak kullanılan Rorschach kartlarını ağır çekim fotoğraf tekniği ile birleştirerek, 43 parçadan oluşan yeni bir NFT koleksiyonuna imza attı. Turgut’un “Rorschach, Art is Insane” (Rorschach, Sanat Deliliktir) adını verdiği bu koleksiyonundan 5 eseri açık artırma ile satıldı. Projede 12 şizofren hastasıyla birlikte çalıştıklarına değinen Turgut, “Fotoğrafların altında göreceğiniz metinlerin hepsi şizofren hastaların yorumları olacak” diyor. SEED.Photo platformunda eserleri bulunan isimler arasında Mehmet Turgut’un yanı sıra Oliviero Toscani, Settimo Benedusi, Alexey Kazantsev, Stansizlav Ivanitsky, Anton Plotnikov, M Naghashzadeh, E Chireh, Elina Gamanova, Arvin Sheikh, Saleh S., Daniel Hager, Alexander Vinogradov, Stanislav Ivanitsiy, Alexey Kazantsev, Aleksandr Kurennoi, Shahriyar Diyaniti ve Parsa H. yer alıyor.

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Mehmet Turgut

Mustafa İlter Yılmaz

YENİ NESİL NFT

SEED.Photo’nun kurucularından Mustafa İlter Yılmaz ise, yeni nesil bir NFT platformu olduğunu belirtip, amaçlarının telif konusunda fotoğrafçılığı güçlendirmek olduğuna işaret ederek, dünyadan çok sayıda önemli fotoğrafçının platformlarına dahil olduğunu söylüyor. Yılmaz, SEED.Photo’yu diğer platformlardan ayıran en önemli özelliği ise şu sözlerle açıklıyor: “Normalde siz bir NFT satın aldığınız zaman link satın alırsınız. Surver’daki fotoğrafı satın almazsınız. Bizim platformumuzun özelliği ise satın aldığınız meta datasını block’a yazıyor olması ana farkı budur.” Yılmaz, aynı zamanda platformda kurdukları NFT sisteminin ise,“Bir mekânda fotoğraf çektiniz, o mekanı içeriye koyabiliyorsunuz. Kullandığınız mankeni, makyözü, ışıkçıyı NFT sisteminin içerisine koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla prodüksüyon maliyetlerinde ilk başta düşürebilecek bir opsiyon da var” şeklinde avantajlarını anlatıyor. Yılmaz, ayrıca sanatçıların seçilerek platforma alındığını, herkesin sanatını bu platformda satamayacağını da ekliyor. SEED.Photo, kullanıcılarına eser başına 1GB’a kadar yükleme alanı sunarken, Binance Smart Chain üzerinden NFT basma imkanı ile hem performans hem de kullanım olarak üst seviye deneyimini sağlamayı amaçlıyor.