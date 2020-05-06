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Hayat 13 Fetih ve Gençlik Buluşması dijital platformlar üzerinden tüm coşkusuyla devam ediyor
AKTÜEL

13. Fetih ve Gençlik Buluşması dijital platformlar üzerinden tüm coşkusuyla devam ediyor

GENÇKON koronavirüs kapsamında alınan tedbirler nedeni ile 13. Fetih ve Gençlik Buluşmalarını dijital platformlar üzerinden sürdüreceğini duyurdu. 2007 yılından bugüne gençlerin ilgisi ile büyüyen buluşmalar, 9 Mayıs Cumartesi günü GENÇKON youtube kanalı üzerinden geçmişteki coşkusunu aratmayacak şekilde gerçekleşecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgiye GENÇKON’un sosyal medya hesapları ve genckon.org web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgiye GENÇKON’un sosyal medya hesapları ve genckon.org web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

GENÇKON (Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu), gençlere alternatif bahar şenlikleri sunabilmek amacıyla 2007 yılında başlattığı buluşmaların bu yıl 13.sünü gerçekleştirecek. Kendi kültürel kodlarımıza uyumlu, değerlerini bilen ve sahip çıkan gençliğin eğlence anlayışına uygun, aynı zamanda tarihteki fetih bilincini günümüze taşıyan mesajlarla dolu bir faaliyet olarak planlanan Fetih ve Gençlik Buluşmaları, gençlerin ilgi odağı oldu.

İlk günden beri “Bitmeyen Fetih” vurgusuyla yapılan bu faaliyetlerde fethin, bir toprak parçasına hakim olmaktan öte gönüllere girmek olduğunu belirten GENÇKON, fethe yeni bir yaklaşım getiriyor. Aynı zamanda, her gencin kendine bir İstanbul bulup onu fethetmek için gayret etmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Her yıl 29 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde bir dizi faaliyet gerçekleştiren GENÇKON bu yıl Koronavirüs (Covid – 19) nedeni ile alınan önlemler kapsamında etkinliği dijital ortamlar üzerinden devam ettireceğini duyurdu. Online katılım ile gerçekleşecek program geçmiş yılların coşkusunu aratmayacak şekilde planlandı.

Fetihname okumaları, ödüllü yarışmalar, gençlerden şiir, türkü, ilahi gibi bireysel performanslar, söyleşiler ve daha birçok etkinliğin olacağı programda güncel etkinlikler ve geçmiş yıllardaki buluşmalardan da kesitler sunulacak.

Koronavirüs (Covid – 19) nedeni ile toplum sağlığını riske atmamak adına dijital platformlar üzerinden gerçekleşecek olan 13. Fetih ve Gençlik Buluşmaları, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00’de Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu GENÇKON’un youtube kanalı üzerinden yayınlanacak.

Etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgiye GENÇKON’un sosyal medya hesapları ve genckon.org web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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