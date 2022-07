​152 filmlik tavsiye listesi: Sinema tarihinin tamamını kapsayan projeksiyonumuz

Her yıl belli dönemlerde ‘geleneksel’ olarak tavsiye listemizi yayınlıyoruz. Her defasında da listeyi uzatıyoruz. Geçtiğimiz yıl 134 film olan listemizi güncelleyip 152 filmlik bir tavsiye heybesi ile karşınıza çıkıyoruz. Bazı filmlerin çok kıymetli olması barındırdığı bazı sakıncalara rağmen listemizde yer almasını sağladı. Bunu baştan belirtelim. Ayrıca Kieslowski’nin Decalog serisi televizyon için hazırlanmış olsa da her bir bölümün sinema olduğunu düşündüğümüzden 10 film değerinde listede yer aldı. Decalog haricinde bazı dizilerin sinema mesabesinde olduğu için sayfamızda olacağını da bilin. Bir de Lütfi Ömer Akad’ın üçlemesi tek başlıkta yer alıyor. Sinema tarihinin tamamını kapsayan projeksiyonumuzun faydalı olması temennisiyle...

Kurban

-Dune (Denis Villeneuve)

-Potemkin Zırhlısı

(Sergei M. Eisenstein)

-Metalin Sesi (Darius Marder)

-Yukarı Bakma (Adam McKay)

-Klondike (Marina Horbaç)

-Bal Ülkesi

(T. Kotevska, L. Stefanov)

-Mısır Adası (George Ovashvili)

-Okul Tıraşı (Ferit Karahan)

-Gölgeler İçinde (Erdem Tepegöz)

Chernobyl

-Selam Sinema (Muhsin Mahmelbaf)

-Kuzu (Valdimar Jóhannsson)

-Burası Cennet Olmalı (E. Suleyman)

-Kahraman (Asghar Farhadi)

-Aga (M. Lazarov)

-İçimdeki Kahraman (Sinan Sertel)

-Nomadland (Chloé Zhao)

-The Power of The Dog (Jane Campion)

-Ateşin Düştüğü Yer (İsmail Güneş)

-Kardeşler (Ömür Atay)

Metalin Sesi

-Sevmek Zamanı (Metin Erksan)

-Rus Hazine Sandığı (A. Sokurov)

-Limon Ağacı (Eran Riklis)

-400 darbe (François Truffaut)

-Tarafsız Bölge (Danis Tanoviç)

-Küçük Anne (Alejandro Jodorowsky)

-Attila Marcel (S. Chomet)

-Bir Ayrılık (A. Farhadi)

-Uzak (Nuri Bilge Ceylan)

Bal

-Chernobyl (Bo Johan Renck)

-Arayış (Michel Hazanavicius)

-Gabbeh (Muhsin Mahmelbaf)

-Büyük Adam, Küçük Aşk

(Handan İpekçi)

-Parazit (B. Joon-ho)

-İz Sürücü (Andrei Tarkovsky)

-The Night of (Steve Zaillian)

-Decalog (Kieslowski)

-Collective (Alexander Nanau)

-Yedi Samuray (A. Kurosawa)

Sevmek Zamanı

-Macera (M. Antonioni)

-Sama İçin (Waad Al-Kateab,

Edward Watts)

-Yağmurdan Önce (M. Manchevski)

-Her şeyi bitirmeyi düşünüyorum

(Charlie Kaufman)

-Bir Başkadır (Berkun Oya)

-Nokta (D. Zaim)

-Yurttaş Kane (Orson Walles)

-Ağaçlardan Bahsetmek (S. Gasmelbari)

-Minari (Lee Isaac Chung)

-Burjuvazinin Gizli Çekiciliği (Luis Bunuel)

-Kalandar Soğuğu (Mustafa Kara)

-2 Gün, 1 Gece (Dardenne Kardeşler)

-Bal (Semih Kaplanoğlu)

-Evlilik Hikayesi (N. Baumbach)

-Allah’ın Rengi / Cennetin Rengi

(Mecid Mecidi)

-Kız Kardeşim: Mommo (A. Taşdiken)

-Elveda (L. Wang)

Anons

-Çocukluk (R. Linklater)

-Düşüş (Tarsem Singh)

-Kapan (Seyid Çolak)

-Alphaville (Jean Luc Godard)

-Yeryüzünde 20.000 Gün (Iain Forsyth, Jane Pollard)

-Prensesin Uykusu (Çağan Irmak)

-Sonbahar (Özcan Alper)

-Bohamian Rahpsody (B. Singer)

-İlkbahar, Yaz, Sonbahar,

Kış ve İlkbahar (Kim Ki-duk)

-Eşkıya (Yavuz Turgul)

-Uzak Ülke (K. Erkan Yazıcı)

-1917 (S. Mendes)

-Umut (Yılmaz Güney)

-Küçük Prens (Mark Osborne)

-Kurban (Andrei Tarkovsky)

-Free Solo (J. Chin)

-Uzak İhtimal (Mahmut Fazıl Coşkun)

-Soğuk Savaş (P. Pawlikowski)

-Gelin-Düğün-Diyet (Ömer Lütfi Mete)

-Bir Zamanlar Anadolu’da

(Nuri Bilge Ceylan)

-Kayıp Kız (David Fincher)

-Yukarı Bak (Pete Docter)

-Korkuyorum Anne (Reha Erdem)

-Öldürme Eylemi (Joshua Oppenheimer)

-Dövüş Kulübü (David Fincher)

-Guguk Kuşu (Milos Forman)

-Birdman (Alejandro Gonzalez Inarritu)

-12 Kızgın Adam (Sidney Lumet)

-Sarhoş Atlar Zamanı (Bahman Gobadi)

-Komşum Totoro (H. Miyazaki)

-Şehrin Işıkları (Charle Chaplin)

-Kamera Adam (Dzigo Vertov)

-Dogville (Lars Von Trier)

-Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü

(Tonguç Yaşar)

-Düşler Diyarı (Benh Zeitlin)

-Sen Aydınlatırsın Geceyi (Onur Ünlü)

-Torino Atı (Bela Tarr)

-Kuzu (Kutluğ Ataman)

-Ulysses’in Bakışı

(Theodoros Angelopoulos)

-Prenses Kaguya Masalı (Isao Takahata)

-Brazil (Terry Gilliam)

-Dunkirk (C. Nolan)

-Ters Yüz (Pete Docter,

Ronnie del Carmen)

-Yıldızlararası (Christopher Nolan)

-Üç Bilboard Ebbing Çıkmazı

(M. McDonagh)

-Ayna (Cafer Penahi)

-Karpuz Kabuğundan Gemiler

Yapmak (Ahmet Uluçay)

-Anna Karenina (J. Wright)

-Tokyo Hikayesi (Yasujiro Ozu)

-Komşum Totoro

-Muhsin Bey (Yavuz Turgul)

-A Ay (Reha Erdem)

-Kar (Aida Begic)

-Biutiful (A. İnarritu)

-Büyük Yolculuk (İsmail Ferruhi)

-Aşk Filmlerinin Unutulmaz

Yönetmeni (Yavuz Turgul)

-Loving Vincent (D. Kobiela, H. Welchman)

-Bisiklet Hırsızları (Vittorio De Sica)

-Yeraltı (Zeki Demirkubuz)

-Beşir ile Vals (Ari Folman)

-Sonsuzluk ve Bir Gün (T. Angelopoulos)

-Tarih Yok, İmza Yok (V. Jalilvand)

-Ofsayt (Cafer Panahi)

-Kodukushi (Ensar Altay)

-Askerin Türküsü (Grigoriy Chukhray)

-Başka Bir Yerde (Sofia Coppola)

-Nefes Vatan Sağ Olsun (Levent Semerci)

-Kertenkele (Kemal Tebrizi)

-Amour (M. Haneke)

-Anons (M. Fazıl Coşkun)

-Gece Vurgunu (Dan Gilroy)

-İnek (Daryuş Mehrcui)

-Whiplash (D. Chazelle)

-Wall-E (Andrew Stanton)

-Ayı (J. J. Annaud)

-Psycho (Alfred Hitchcock)

-Eylül (Cemil Ağacıkoğlu)

-Sessizlik (Ingmar Bergman)

-Babam ve Oğlum (Ç. Irmak)

-Toprak Altında (R. Cortes)

-Bab Aziz (Nasir Khamir)

-The Truman Show (P. Weir)

-Baraka (R. Fricke)

-Ruhların Kaçışı (H.Miyazaki)

-Kadın Olduğum Gün (M. Meşkini)

-Mavzer (Fatih Özcan)