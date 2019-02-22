Hayat 16 yaşında Gaziantep tarihine ışık tutuyor
KÜLTÜR SANAT

16 yaşında Gaziantep tarihine ışık tutuyor

Gaziantep'te lise öğrencisi Deniz Yıldırım, kentteki tarihi yapılarla ilgili bilgilere ulaşmada sıkıntı yaşandığını fark ederek karekod ve NFC uygulaması geliştirdi.

Haber Merkezi AA
Deniz Yıldırım
Deniz Yıldırım

Gaziantep'te bir lise öğrencisi, kentteki tarihi yapılarla ilgili bilgilere ulaşmada sıkıntı yaşandığını fark ederek karekod ve NFC uygulamaları geliştirip tarihi yapıların yakınlarına yerleştirilmesini sağladı.

Tarihi yapılarıyla dikkati çeken Gaziantep'teki bazı eserlerin çevresinde yeterince aydınlatıcı bilgiler olmadığını fark eden lise ikinci sınıf öğrencisi Deniz Yıldırım, eserlerle ilgili hazırlanan araştırmaları derleyip fotoğrafladı. Daha sonra bilgisayar başına geçip internet sitesi ve uygulama hazırlayan 16 yaşındaki genç, TÜBİTAK derecesi elde etmeyi hedeflediği "Gaziantep Kitabelerinin Dili" adlı projesine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu desteği de aldı. Genç araştırmacı, bu sayede şimdiden kentin farklı noktalarındaki tarihi yapıların etrafına karekod ve NFC (Yakın Alan İletişimi) uygulamalarını yerleştirmeye başladı.

Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi lise 2. sınıf öğrencisi Deniz Yıldırım, yaptığı açıklamada, Konya'daki bir gezi sırasında müzelerdeki bilgilendirmelerin kitabelerde yeterince bulunmadığını fark ederek Gaziantep'e döndüğünde konuyu burada incelemeye başladığını söyledi.

İncelemeleri sonucunda kitabe ve yapı anlamında oldukça zengin olan Gaziantep'in de yeteri kadar anlatılamadığını belirten Yıldırım, "Günümüzde Osmanlıca bilen insanlar bile kitabelerdeki bilgilendirmeleri anlayamıyordu çünkü kitabelerde pek çok söz sanatı bulunuyordu. Kitabe ve yapıları erişebilir hale getirebilmek için TUBİTAK destekli 'Gaziantep Kitabelerinin Dili' adlı projeyi hayata geçirmeye karar verdi" dedi.

Bu anlamda ilk önce Gaziantep'teki kitabelerle ilgili daha önce yapılmış çalışmaları incelemeye başladığını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

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  • "İlk önce Şakir Sabri Yener'in 1947'de Başpınar isimli bir dergide konuyla ilgili çalışmaları olduğunu tespit ettik. Ancak bu eserde de fotoğraflandırmalar olmadığı için eksiklik söz konusuydu. Bu çalışmadan yola çıkarak 'Bir kentin hüviyeti' adlı çalışmaya ulaştım. Bu çalışmada ise eserler fotoğraflandırılarak anlatılmıştı. Dijital çağda bulunduğumuz için bu çalışmayı yaygınlaştırmak istedim."

Tek tek fotoğraflayarak arşive eklediler

Yıldırım, çalışmasının ilk etabında verileri internet sitesine yüklediğini aktaran Yıldırım, "Sitemize bilgileri yükledikten sonra eserleri tek tek fotoğraflayarak arşive ekledik. Siteyi aktif hale getirmek ve engelli insanların da kullanabilmesi için eserleri stüdyo ortamında seslendirdim. Ardından da herkesin daha rahat ulaşabilmesi için NFC kodu ve karekodu uygulamasını da hayata geçirdim" diye konuştu.

Yıldırım, projeyi TÜBİTAK projesi olarak yarışmaya sunulduğunu dile getirerek "Şu an projemiz bölge sergisine davet edildi, yani 16 bin proje arasından ilk 100'e girdi. Benim alanımda da Adana bölgesinden sadece 6 proje çağrılmış durumda. Bu 6 projenin içerisinde birinci olabilirsem, Türkiye genelindeki büyük finale hak kazanacağım" dedi.

Teknolojik altyapısı güçlü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel de tescilli sivil mimari alanlarda bulunan kitabelerdeki bilgilerin yerli ve yabancı turistlere aktarılması noktasında hayata geçirilen projeyi çok anlamlı bulduklarını vurguladı.

Teknolojik altyapısı oldukça güçlü olan projeyi sonuna kadar destekleyeceklerini kaydeden Gürsel, "Yaptığımız restorasyon ve sokak sağlıklaştırmalarının daha iyi tanıtılabilmesi için Deniz kardeşimizle çok ciddi bir çalışma hayata geçirmiş olduk. İlk uygulamayı da Ağa Camisi'nde hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte de devamını getirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Ölüleriyle aynı evde yaşıyorlar: Çürüyen bedenlerini besliyorlar
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