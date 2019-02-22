16 yaşında Gaziantep tarihine ışık tutuyor

Gaziantep'te bir lise öğrencisi, kentteki tarihi yapılarla ilgili bilgilere ulaşmada sıkıntı yaşandığını fark ederek karekod ve NFC uygulamaları geliştirip tarihi yapıların yakınlarına yerleştirilmesini sağladı.

Tarihi yapılarıyla dikkati çeken Gaziantep'teki bazı eserlerin çevresinde yeterince aydınlatıcı bilgiler olmadığını fark eden lise ikinci sınıf öğrencisi Deniz Yıldırım, eserlerle ilgili hazırlanan araştırmaları derleyip fotoğrafladı. Daha sonra bilgisayar başına geçip internet sitesi ve uygulama hazırlayan 16 yaşındaki genç, TÜBİTAK derecesi elde etmeyi hedeflediği "Gaziantep Kitabelerinin Dili" adlı projesine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu desteği de aldı. Genç araştırmacı, bu sayede şimdiden kentin farklı noktalarındaki tarihi yapıların etrafına karekod ve NFC (Yakın Alan İletişimi) uygulamalarını yerleştirmeye başladı.

Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi lise 2. sınıf öğrencisi Deniz Yıldırım, yaptığı açıklamada, Konya'daki bir gezi sırasında müzelerdeki bilgilendirmelerin kitabelerde yeterince bulunmadığını fark ederek Gaziantep'e döndüğünde konuyu burada incelemeye başladığını söyledi.

İncelemeleri sonucunda kitabe ve yapı anlamında oldukça zengin olan Gaziantep'in de yeteri kadar anlatılamadığını belirten Yıldırım, "Günümüzde Osmanlıca bilen insanlar bile kitabelerdeki bilgilendirmeleri anlayamıyordu çünkü kitabelerde pek çok söz sanatı bulunuyordu. Kitabe ve yapıları erişebilir hale getirebilmek için TUBİTAK destekli 'Gaziantep Kitabelerinin Dili' adlı projeyi hayata geçirmeye karar verdi" dedi.

Bu anlamda ilk önce Gaziantep'teki kitabelerle ilgili daha önce yapılmış çalışmaları incelemeye başladığını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

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"İlk önce Şakir Sabri Yener'in 1947'de Başpınar isimli bir dergide konuyla ilgili çalışmaları olduğunu tespit ettik. Ancak bu eserde de fotoğraflandırmalar olmadığı için eksiklik söz konusuydu. Bu çalışmadan yola çıkarak 'Bir kentin hüviyeti' adlı çalışmaya ulaştım. Bu çalışmada ise eserler fotoğraflandırılarak anlatılmıştı. Dijital çağda bulunduğumuz için bu çalışmayı yaygınlaştırmak istedim."

Tek tek fotoğraflayarak arşive eklediler

Yıldırım, çalışmasının ilk etabında verileri internet sitesine yüklediğini aktaran Yıldırım, "Sitemize bilgileri yükledikten sonra eserleri tek tek fotoğraflayarak arşive ekledik. Siteyi aktif hale getirmek ve engelli insanların da kullanabilmesi için eserleri stüdyo ortamında seslendirdim. Ardından da herkesin daha rahat ulaşabilmesi için NFC kodu ve karekodu uygulamasını da hayata geçirdim" diye konuştu.

Yıldırım, projeyi TÜBİTAK projesi olarak yarışmaya sunulduğunu dile getirerek "Şu an projemiz bölge sergisine davet edildi, yani 16 bin proje arasından ilk 100'e girdi. Benim alanımda da Adana bölgesinden sadece 6 proje çağrılmış durumda. Bu 6 projenin içerisinde birinci olabilirsem, Türkiye genelindeki büyük finale hak kazanacağım" dedi.

Teknolojik altyapısı güçlü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel de tescilli sivil mimari alanlarda bulunan kitabelerdeki bilgilerin yerli ve yabancı turistlere aktarılması noktasında hayata geçirilen projeyi çok anlamlı bulduklarını vurguladı.

Teknolojik altyapısı oldukça güçlü olan projeyi sonuna kadar destekleyeceklerini kaydeden Gürsel, "Yaptığımız restorasyon ve sokak sağlıklaştırmalarının daha iyi tanıtılabilmesi için Deniz kardeşimizle çok ciddi bir çalışma hayata geçirmiş olduk. İlk uygulamayı da Ağa Camisi'nde hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte de devamını getirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

FOTOĞRAF 9 Osmanlı’nın daha kuruluş yıllarında, Osman Bey kayı boyunun başına geçme hevesi olduğundan şüphe ettiği öz amcası Dündar Bey’i kendi elleriyle boğarak öldürdü ve cesedini sergiledi. Büyük şeyhlerden biri olan Şeyh Edebali'nin evinde misafir iken, istirahat için gösterilen odada, Kur'an-ı Kerim'i görünce, sabaha kadar saygısından yatmadığı ve geceyi uykusuz geçirdiği çok meşrudur. Şeyh, bu durumdan çok memenun kaldığı için kendisini kızı ile evlendirmiş ve hayır dualar etmiştir. Dizide büyük ihtimalle yer alacak bu sahne geceye damgasını vuracak. Osman Bey'in komutası altında olan Turgut Alp'in kuşattığı İnegöl'ü fethetti. 1299 yılıda Osmanılı'nın kuruluşu olarak kabul etti. Osmanlı Devleti bağımsızlığını 1302'de Koyunhisar Muharebesinden sonra kazandı. Moğol istilalarından kaçan Müslümanların, beyliğine sığınması ile Osman Gazi, siyasi ve askeri gücü arttıracak. Bir giydiğini bir daha giymezdi. Sebebi müsrifliği değil, başka birini yani bir garibanı sevindirmekti. Birisi elbisesine dikkatlice baksa hemen çıkarıp ona bağışlardı. Dizide merhametli padişan bu bağışlarınında yer alacağı bekleniyor. Osmanlı henüz Söğüt'te küçük bir beylik iken bile çevresindeki güçlerle askeri ve siyasi ilişkilere büyük önem veriyordu. Bizans'ı çok yakından izleyen Osman Gazi, komşu tekfurun kızını esir alarak bu ilişkiyi bir adım ileriye taşıdı. Kendiliğinden Müslüman olan Nilüfer Hatun'u, Orhan Bey ile evlendirdi. Sögüt'e yerleşen Nilüfer Hatun, Osmanlı hanedanında yüzyıllar boyunca sürecek 'yabancı' gelin geleneğinin de ilk temsilcisi oldu. Dizide yer alacak olan bu bölüm maceralarla dolu olacak. Osman Gazi döneminde yaşanan en garip olay ise, 40 cengaverini kadın giysileri giydirerek Bilecik kalesine sokması ve bu yolla kaleyi fetmesidir. 1288'de alınan Karacahisar, 1299 yılına gelindiğinde mescitleri, mektepleri, çarşıları ve pazarı ile mamur bir belde hâlini almıştı. Halk, Dursun Fakih'e gelerek şehirde cuma namazı kılınması için izin istediler. Ayrıca problemlerinin çözümü için kadı tayin edilmesini arzu ettiler. Dursun Fakih konuyu Şeyh Edebâli'ye açtı. Sonra beraberce Osman Gazi'ye arz ettiler. Osman Gazi Ne yapılmak gerekiyorsa yapılsın. deyince, Dursun Fakih: Hanım! Sultandan izin almak gerektir. dedi. Bunun üzerine Osman Gazi: Bu şehri ben kendi kılıcımla aldım. Bunda sultanın ne dahli var ki ondan izin alayım? Ona sultanlık veren Allah bana da gaza ile hanlık verdi. Eğer minneti şu sancak ise ben kendim dahi sancak kaldırıp düşmanlarla uğraştım. Eğer o, 'Ben Selçuk hanedanındanım!' derse ben de 'Gök Alp oğluyum!' derim. Eğer 'Bu ülkeye ben onlardan önce geldim!' derse 'Süleyman Şah dedem de ondan evvel geldi.' derim. cevabını verdi. Bu sözlerden sonra Dursun Fakih ilk cuma günü, minberde hutbeye çıktı. Duadan sonra Osman Gazi'nin adını hutbede zikretti. Böylece Osmanlı Devleti bağımsızlığını ilan etti. . Diriliş Osman Gazi'de olacak büyük olaylar: Cengaverlerine kadın kıyafeti giydirdi TRT'nin reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, bu yıl bitiyor. Ertuğrul Bey'in oğlu olan ve Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gazi'nin hayatı ve başarıları ekranlara gelecek. İlginç fikirleri ile yaptığı başarılar dizide yer alacak. İşte dizide yer alacağı büyük olasılıkla yer alacak olan olaylar...