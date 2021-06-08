20 yıl sonra ilk kez yeni bir Alzheimer ilacı onaylandı: Etkisiz olduğunu düşünenler de var

​20 yıl sonra ilk kez yeni bir Alzheimer ilacını onaylandı.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 20 yıl sonra ilk kez Alzheimer hastalığına yeni bir tedavi imkanı sunan ilacı onayladı, ancak ilacın etkisiz olduğunu düşünen bilim insanları da var.

'Aducanumab' isimli ilaç, demansın en yaygın şekli olan Alzheimer'ın belirtilerinden ziyade altında yatan nedeni tedavi etmeye çalışıyor.

BBC'de yer alan habere göre Fakat bilim insanları, bilimsel deneylerin sonuçlarındaki belirsizlik nedeniyle tedavinin muhtemel etkisi konusunda bölünmüş durumda.

ÖNEMLİ FAYDALAR SAĞLIYOR

FDA, "aducanumab'ın beyindeki amiloid beta plaklarını azalttığına dair önemli kanıtlar" olduğunu ve bunun "hastalar için önemli faydalar saylamasının muhtemel olduğunu" açıkladı.

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Mart 2019'da, yaklaşık 3.000 hastayı kapsayan uluslararası aducanumab denemeleri, ayda bir verilen ilacın, hafıza ve düşünme sorunlarının bozulmasını yavaşlatmada sahte bir ilaçtan daha iyi olmadığını gösterdiğinde durduruldu.

Fakat ilerleyen aylarda, ABD'li üretici Biogen daha fazla veriyi analiz etti ve ilacın daha yüksek dozlarda verildiği durumlarda işe yaradığı sonucuna vardı. Şirket ayrıca ilacın bilişsel zayıflamayı önemli ölçüde yavaşlattığını söyledi.

Aducanumab, Alzheimer hastalarının beyinlerinde hücrelere zarar verebilen ve hafıza ve düşünme sorunları, iletişim sorunları ve bilinç bulanıklığı gibi sonuçlara yol açan bunamayı tetikleyebilen anormal kümeler oluşturan bir protein olan amiloidi hedef alıyor.

Deneylerde yer alan Aldo Ceresa, ilk olarak 10 yıl önce sol ve sağ arasında ayrım yapmaya ilişkin sorunlar yaşadığını fark etti.