2020 Necip Fazıl Ödülleri'nde ödüle layık görülen 7 isim belli oldu

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 2020 Necip Fazıl Ödülleri açıklandı.

Edebiyatçı ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 2020 yılı kazananları belirlendi.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle çevrim içi toplantılar yaptı.

OYNAT 01:36 Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak" Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,

“Gençler!

Bugün mü yarın mı bilemem.

Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.

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Ödüle layık görülen 7 isim açıklandı

Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan isimleri belirlemek üzere bir araya gelen jüri heyeti, yapılan toplantıların ardından 6 ayrı dalda ödüle layık görülen 7 ismi açıkladı.

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İhsan Deniz, "Kendine özgü lirik ve seçkinci bir şiir dilini inşa etmekteki başarısı, şiirleri yanında şiir dergiciliğiyle de edebiyata yaptığı katkı" nedeniyle Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne, Sevinç Çokum ise "İnsan ile eşya arasındaki ilişkileri, değişimin yarattığı açmazları, kaybedilen güzellikleri derinlikli psikolojik, sosyolojik tahliller ve dil yetkinliği ile eserlerine yansıtması" nedeniyle Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü'ne layık görüldü.

Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Tasavvuf üzerine kaleme aldığı araştırma eserleri, tahlile dayalı makale ve kitaplarıyla sunduğu ilmi tebliğlerin yanı sıra klasik eserlerden yaptığı tercüme çalışmaları" nedeniyle Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü'ne değer görülürken, "Şiirinde gösterdiği canlılık ve gündelik hayat unsurlarını yenilikçi bir biçemle yakalama başarısı" ile Zeynep Arkan ve "Modern hayatın açmazlarını, insan ruhunun karmaşıklığını anlattığı eserlerindeki yüksek gözlem gücü, derinlikli çözümlemeleri ve insan doğasına ilişkin sırları aktarmadaki başarısı" ile Mahmut Coşkun Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne değer görüldü.

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OYNAT 59:38 Necip Fazıl'ın bilinmeyen son röportaj kaydı Eserleriyle Türk edebiyat tarihine damga vuran Necip Fazıl Kısakürek'in kameralar karşısında verdiği son röportajı YouTube'da yayınlandı. Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı'nın logosu ile yayınlanan videonun 1983 yılında Necip Fazıl'ın İstanbul'daki evinde çekildiği ve 'Üstad'ın son röportajı olduğu öğrenildi. Öğrencilik yıllarından beri Necip Fazıl'ın son günlerine kadar yanında olan felsefe öğretmeni ve Kayseri Eğitim ve Kültür Vakf'nın Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Cabat'ın verdiği bilgiye göre, bu görüntüleri Necip Fazıl'ın fotoğraflarını da çeken isim olarak bilinen Ayhan Songar kaydetmiş.



Dönemin Türk Edebiyatı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı Dergisi'nin Yazı İşleri Müdürü Ahmet Taşgetiren ile Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yalçın'ın hazır bulunduğu görüşmede Necip Fazıl Kısakürek, Türkçe'nin doğru yazılıp konuşulmadığından şikayetçi olarak, "Kafa Kağıdı" isimli eserini yayınlamayı çok istediğini belirtiyor. "Bir tek eserde bir muradım var. Allah bana bu eseri kaleme almadan şey etmesin" diye dua eden Kısakürek, konuşmasının bir yerinde kendilerini kaydeden kamerayı göstererek, "Bu makine bizi şimdi kaydediyor mu" diye soruyor. "Evet" yanıtını alınca da bir süre düşünüp, "Bu makine gide gide öyle bir yere gidecek ki, bir aleme.. Beşeri hiç bir cehde yer kalmayacak, hiç" yorumunu yapıyor.



Toplam 60 dakika olan röportaj kaydında Necip Fazıl Kısakürek'in uzamış sakalları ve çok sigara içmesi dikkat çekiyor.

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Prof. Dr. Taha Abdurrahman, "İslam düşüncesinin ihyasına yönelik yüksek felsefi çabası, disiplinler arası yaklaşımın yanı sıra geleneksel birikimi dikkate alan kuşatıcı yöntemiyle" Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne, Cahit Koytak da "İlk kitabı İlk Atlas'tan bugüne kadar yayımlanan eserlerinin her biriyle Türk şiirine genişlik, derinlik ve çeşitlilik kazandıran, Türkçeye çevirdiği birbirinden kıymetli eserlerle dilimizi ve kültürümüzü zenginleştiren; edebiyat camiasında gösterdiği sorumlu, ağırbaşlı ve duyarlı duruşuyla örnek bir şahsiyet olarak Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görüldü.

Ödüller, daha sonra ilan edilecek bir tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.