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Hayat 2020 yazma eserler yılı Bin 440 eser Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna eklendi
KÜLTÜR SANAT

2020 yazma eserler yılı ilan edildi: Bin 440 eser bakanlık koleksiyonuna eklendi

2020 yazma eserler yılı: Bin 440 eser Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna eklendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020 yılında bin 440 yazma eserin koleksiyonuna eklendi. Bakanlık bünyesindeki yazma eser sayısı böylece 216 bin 587'ye çıkarken, toplam eser sayısı ise 670 bin 104 oldu. Yazma eserleri koruyabilmek amacıyla "1001 Eser Projesi" yürüten Bakanlık, 2020 Ekim ayı itibarıyla toplam bin 406 eseri restore etti. 2021 yılı hedefleri doğrultusunda 220 eserin daha restorasyonunun tamamlanması planlanıyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Kültür ve Turizm Bakanlığının yoğun çalışmaları sonucu, 2020'de bin 440 yazma eser, koleksiyona eklendi. Bilimsel, sanatsal değerleri ve kültürel mirasıyla geçmişi bugüne taşıma özelliğine sahip, hazine değerindeki yazma eserlerin korunması ve geleceğe taşınması için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, yazma eserlerin korunması için ayrıntılı bir kataloglama, sayısallaştırma ve yayımlama yapılıyor. Kütüphanelerdeki eserler, kataloglamaya tabi tutuluyor, eski kataloglar yenileniyor, eskiden dijitalleştirilmesi yapılan ve asgari standartları dahi karşılamayan görüntüler ise gelişen teknolojinin imkanlarından faydalanarak yeniden çekiliyor.

Binlerce yıllık nadide yazma eserler dijital ortamda
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Binlerce yıllık nadide yazma eserler dijital ortamda

Yazma eser sayısı 670 bin 104'e ulaştı

Bakanlık, vatandaşların elinde bulunan ve kimi zaman önemini muhafaza edenlerin dahi bilmediği eserleri, gelecek nesillere ulaşabilmesi amacıyla satın alarak, 2020'de 1440 yazma eseri daha koleksiyona dahil etti.

Bakanlık bünyesindeki yazma eser sayısı, yeni eklenenlerle 216 bin 587’ye, matbu eser sayısı da 453 bin 517’ye çıkarken, toplam yazma eser sayısı 670 bin 104 oldu.

Yazma Eserler Kütüphanesi'ni incelediler
KÜLTÜR SANAT
Yazma Eserler Kütüphanesi'ni incelediler

"1001 Eser Projesi" ile bin 406 eser restore edildi

Bakanlık yazma eserleri koruyabilmek amacıyla "1001 Eser Projesi"ne devam ediyor. Bu kapsamda yazma eserlerin içeriklerinin incelenmesi ve yayımlanması sağlanıyor.

Projeyle kendi alanlarının başyapıtı ve birincil kaynağı sayılan eserler, çeviriler ve tıpkıbasımlar yoluyla tekrar gün yüzüne çıkarılıyor.

Yazma eserlerin yerine yenilerinin ikame edilmesinin mümkün olmaması bu hazinelerin korunmasını zorunlu kılıyor.

2020 Ekim ayı itibarıyla toplam bin 406 yazma eser restore edilirken, 2021 yılı hedefleri doğrultusunda 220 eserin daha restorasyonunun tamamlanması planlanıyor.

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Yazma eserler ölümsüzleşiyor
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